Saadet lideri Arıkan, fon skandalında 525 milyar liralık kayıp için hesap sordu

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, kamuoyunda "Fon skandalı" olarak bilinen olayda 11 aylık bir ihmal zinciri bulunduğunu savunarak, "Fonların yöneticilerinin kimler olduğunun açıklanması gerekiyor. Fonların en fazla yatırım yaptığı şirketlerin gerçek faydalananları kimler? Bugün gözaltına alınanların listesinin bir önemi yok. Para nereye gitti? Paranın haritasının, paranın yol haritasının ortaya çıkartması gerekiyor" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Halk TV canlı yayınında soruları yanıtladı. Arıkan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sermaye piyasasındaki fon işlemlerine yönelik yürütülen soruşturmalara ilişkin soruları yanıtladı.

Kamuoyunda "fon skandalı" olarak bilinen olayda 11 aylık bir ihmal zinciri bulunduğunu ve 525 milyar liralık kayıp yaşandığını belirten Mahmut Arıkan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in olayı 4 Kasım 2025'te "manipülasyon" olarak nitelendirdiğini, ancak müdahalenin 11 ay sonra, 17 Eylül 2026'da yapıldığını söyledi.

Mahmut Arıkan, fonun büyüklüğünün bu süreçte 297 milyar liradan 822 milyar liraya çıktığını ve 525 milyar liralık kayıp oluştuğunu belirterek, "Bunun hesabını kim ödeyecek?" diye sordu.

Kurumlardaki görev değişikliklerinin sorumluluğu ortadan kaldırmayacağını belirten Arıkan, "Topu taca atmaktan başka bir şey yok" dedi.

Operasyonun zamanlamasını eleştiren Arıkan, 11 ay sonra 246 sosyal medya hesabının 24 saat içinde tespit edildiğini belirtti. Tasfiye edilen şirketlerin devasa karlar elde ettiğini söyleyen Arıkan, şunları söyledi:

"Bizim taleplerimiz var. Fonların yöneticilerinin kimler olduğunun açıklanması gerekiyor. Burada sadece görüntüdeki isimden kastetmiyorum. Geri planda bunların kim olduğunun ortaya çıkartılması gerekiyor. Hakeza fonların en fazla yatırım yaptığı şirketlerin gerçek faydalananları kimler? Bugün gözaltına alınanların listesinin bir önemi yok. Para nereye gitti? Paranın haritasının, paranın yol haritasının ortaya çıkartması gerekiyor. Bir üniversite öğrencisi 3-5 bin lira parasıyla orada mağdur edilirken milyar TL'lik paralarla en yüksek şeyden kim çıktı orada?"

"NE YAPILDIYSA DEVLET MÜHRÜYLE YAPILDI"

Olayın uluslararası finans piyasalarında "Ponzi operasyonu" olarak nitelendirildiğini aktaran Mahmut Arıkan, devlet kurumlarının sürece müdahale etmediğini ileri sürdü.

Şirketlerin kağıt üzerindeki büyüklükleriyle gerçek durumları arasındaki farka dikkati çeken Arıkan, vatandaşların suçlanmaması gerektiğini belirterek, "Vatandaş, devletin açtığı kapıdan içeriye girdi. Ne yapıldıysa hepsi devlet mührüyle yapıldı" diye konuştu.

"SORUN SAVAŞTA DEĞİL, EKONOMİ YÖNETİMİNDE"

SAADET Genel Başkanı Arıkan, iktidarın ekonomik sorunları bölgedeki savaşlara bağlayamayacağını belirterek, Şimşek'in göreve geldiği 4 Haziran 2023'ten İran savaşının başladığı döneme kadar döviz kurunun yüzde 104,7 arttığını, savaş sonrasındaki artışın ise yüzde 12,2 olduğunu ifade etti. Arıkan, döviz kurunun 21 liradan 43,90 liraya yükseldiğini, "Sorun savaşta değil, sorun sizin ekonomi yönetiminizde" dedi.

Kaynak: ANKA