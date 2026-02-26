Haberler

Rusya-Belarus Birlik Devleti Yüksek Konseyi toplantısı düzenlendi

Güncelleme:
Moskova'da düzenlenen Rusya-Belarus Birlik Devleti Yüksek Konseyi toplantısında iki ülke arasında 7 belge imzalandı. Putin, işbirliklerini güçlendireceklerini belirtirken, ikili ticaret hacminin 2025'te 52 milyar dolara ulaşmasını hedefliyor.

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Rusya- Belarus Birlik Devleti Yüksek Konseyi toplantısı yapıldı.

Kremlin Sarayı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun başkanlığında düzenlenen toplantıya iki ülkenin yetkilileri katıldı.

Toplantıda, iki ülke arasında Birlik Devleti kapsamında 7 belge imzalandı.

Putin, burada yaptığı konuşmada, Belarus ile siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek "Sanayi, ulaşım, tarım ve yüksek teknoloji alanlarında büyük ortak projeler hayata geçiriliyor." dedi.

Ekonomi ve ticaret alanlarında da işbirliğinin geliştiğini dile getiren Putin, "İkili ticaret hacmi, 2025'te yüzde 3 artarak 52 milyar dolara ulaştı." ifadesini kullandı.

Belarus ile savunma alanında da ilişkileri geliştirdiklerine işaret eden Putin, iki ülkenin uluslararası meselelere ilişkin yaklaşımlarının örtüştüğünü söyledi.

Putin, Rusya ile Belarus arasında imzalanan güvenlik garantilerine ilişkin anlaşmanın geçen yıl devreye girdiğini anımsatarak, "Belaruslu dostlarımızla Birlik Devlet'in güvenliğini tüm araçlarla sağlayacağımızdan eminim." diye konuştu.

"Stratejik ortaklığın geliştirilmesi hayati önem taşıyor"

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko da dünyadaki durumun gergin olduğunu belirterek, "Dolayısıyla, Belarus ile Rusya arasında ittifak ve stratejik ortaklığın geliştirilmesi hayati önem taşıyor." dedi.

Güvenlik garantilerine ilişkin anlaşmayı uygulamaya başladıklarını kaydeden Lukaşenko, Rusya'nın Belarus'a konuşlandırdığı hipersonik ekipmanlarla donatılmış "Oreşnik" isimli balistik füze sisteminin devreye sokulduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
İlk kez paylaşıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın solundaki bıçkın delikanlıyı tanıdınız mı?

Marketten alınan ekmeği suya tuttu! Çıkan sonuç tüyler ürpertici

Uğurcan Çakır'dan imalı paylaşım: Ben de sizi sevmiyorum

Hillary Clinton'ın Epstein ifadesinde kaos: Oturumdan fotoğraf sızdırıldı, duruşma durdu!

