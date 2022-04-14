- Rusya: "Ukrayna'ya ait iki helikopter Bryansk bölgesine saldırdı"

MOSKOVA - Rusya Soruşturma Komitesi, Ukrayna'ya ait iki helikopterin Bryansk bölgesindeki yerleşim yerine saldırı gerçekleştirdiğini ve saldırıda 7 kişinin yaralandığını açıkladı.

Rusya-Ukrayna savaşı 50. gününde devam ediyor. Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'ya ait iki helikopterin Bryansk bölgesindeki Klimovo köyüne saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Açıklamada, "Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi Ana Soruşturma Dairesi, Ukrayna askeri personeli tarafından Bryansk bölgesi Klimovo köyünün bombalanmasıyla ilgili ceza davası başlattı. Komite, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonlarını engellemeye yönelik kendi aralarında bir sabotaj saldırısı düzenlediğini tespit etti. Ukrayna askeri personeli 14 Nisan 2022'de ağır saldırı silahlarıyla donatılmış iki savaş helikopteri kullanarak yasa dışı bir şekilde Rusya hava sahasına girdi. Alçak irtifada hareket ederek Bryansk bölgesi Klimovo köyündeki konut binalarına en az 6 hava saldırısı düzenlediler" denildi. Ayrıca saldırıda 7 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Bryansk Bölge Valisi Alexander Bogomaz da Klimovo köyünün bombalanmasından Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni sorumlu tuttu.

"7 yaralıdan 2'sinin durumu ağır"

Klimovo Merkez Bölge Hastanesi'nden Rus basınına yapılan açıklamada ise, "7 kişi bombardımandan sonra hastaneye kaldırıldı. Bunlar arasındaki hamile bir kadın ile başka bir çocuğun durumu ağır olduğu için Novozybkov Merkez Bölge Hastanesi'ne sevk edildi" denildi.

Rusya Sağlık Bakan Yardımcısı Aleksey Kuznetsov ise yaralılarla ilgili açıklama yaparak, "Gerekli tüm yardımları alıyorlar. 2'sinin durumu ağır. Şu anda ameliyata alındılar" dedi.

Ukrayna iddiaları reddetti

Rusya'nın saldırı iddiasının ardından Ukrayna'dan yanıt gecikmedi. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'ne bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın saldırı iddiası "dezenformasyon" olarak nitelendirildi. Açıklamada, "Düşmanın istihbarat servisleri, Rusya Federasyonu'ndaki Ukrayna karşıtı histeriyi körüklemek ve terör saldırıları için planın uygulanmasına başladı. Böylece 14 Nisan itibarıyla Rusya sınırında Rusya yönetiminin özellikle Ukrayna sabotaj ve istihbarat gruplarını suçladığı bir dizi 'terörist saldırı' gerçekleştirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Rusya dün tehdit etmişti

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, dün akşam yaptığı açıklamada Ukrayna tarafından Rusya'nın kentlerine sabotaj ve saldırı gerçekleştirilmesi durumunda Rus birliklerinin Kiev'e ve Ukrayna'nın yönetiminin idari binalarına saldırılar düzenleyeceklerini duyurmuştu.