Rusya: Ukrayna'ya ait 300'ü aşkın İHA'yı Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 300'den fazla insansız hava aracını (İHA) Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde etkisiz hale getirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun gece Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

Dün yerel saatle 20.00'den bugün 08.00'e kadar Ukrayna'ya ait 310 İHA'nın hava savunma sistemlerince vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunların Moskova dahil çeşitli bölgeler ile Karadeniz ve Azak Denizi üzerinde düşürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Rusya'nın Krasnodar bölgesinin Operasyonel Merkezinden yapılan açıklamada, İHA saldırısı sonucu bölgedeki Novorossiysk şehrindeki petrol aktarma deposunda yangın çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü, olayda can kaybının olmadığı belirtildi.

Petrol aktarma deposunda çıkan yangının görüntüleri sosyal medyada yer aldı.