Zelenskiy, Odessa kenti ve Zaporijya bölgesine düzenlenen saldırılarda 4 kişinin öldüğünü açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Odessa kenti ve Zaporijya bölgesine gerçekleştirdiği hava saldırılarında 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Odessa'da bu gece bir apartmana füze saldırısı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3'ü çocuk 5 kişinin yaralandığını bildiren Zelenskiy, Zaporijya bölgesine gerçekleştirilen saldırıda da 2 kişinin öldüğünü, 5 kişinin yaralandığını ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı, ayrıca Çernigiv ve Harkiv bölgelerine yönelik Rus saldırılarında 4 kişinin yaralandığını kaydetti.

Zelenskiy, mesajında, Rusya'nın bu gece ülkesine yönelik saldırılarda 8 füze ve 130 silahlı insansız hava aracı (SİHA) kullandığını açıkladı.