Rusya'nın gölge filosuna ait olduğu düşünülen tanker, ceza ödemesinin ardından Fransız sularından ayrıldı

Güncelleme:
Fransa'nın güney sularında ocak ayında alıkonan Rusya'nın gölge filosuna ait olduğu düşünülen petrol tankerinin para cezası ödedikten sonra ülke sularından ayrıldığı bildirildi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya gölge filosuna ait olduğu düşünülen "Grinch" isimli petrol gemisinin para cezası ödedikten sonra Fransız sularından ayrıldığını duyurdu.

Bakan Barrot, geminin yaklaşık 3 hafta boyunca Fos-sur-Mer'de "pahalıya patlayan" alıkonmasının ardından "milyonlarca avro" ceza ödediğini belirtti.

Rusya, "gizli bir gölge filo" kullanmakla suçlanıyor

Rus gölge filosuna ait olduğu düşünülen "Grinch" isimli petrol gemisi, ocakta Akdeniz'in en batısında, İspanya ile Fas arasında kalan Alboran Denizi'nde uluslararası sularda durdurulmuş ve Fransa'nın güneyindeki Bouches-du-Rhone vilayetine bağlı Fos-sur-Mer'de alıkonmuştu.

Avrupalı ülkeler, Rusya'yı Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanan yaptırımlardan kaçınmak için eski ve elverişsiz petrol tankerlerinden oluşan "gizli bir gölge filo" kullanmakla suçluyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya'nın gölge filosunu hedef alan yaptırımlar uyguluyor.

Kaynak: AA
