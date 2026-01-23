Rusya Başbakan Yardımcısı: Dünyanın Önde Gelen Enerji Aktörlerinden Biri Olmayı Hedefliyoruz

MOSKOVA, 23 Ocak (Xinhua) -- Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, çok kutuplu yeni dünyada küresel enerji sektöründeki konumlarını giderek güçlendirdiklerini ve dünyanın önde gelen enerji aktörlerinden biri olmayı hedeflediklerini söyledi.

Novak'ın kaleme aldığı "Çok Kutupluluk Çağında Dünyanın ve Rusya'nın Yakıt ve Enerji Sektörü: 2025'e Yönelik Ufuklar ve Sonuçlar" başlıklı makale perşembe günü Energy Policy Dergisi'nde yayımlandı. Novak makalesinde, "Rusya'nın petrol sektörü istikrarlı bir performans sergiliyor ve küresel petrol üretiminin yaklaşık yüzde 10'unu oluşturuyor. Rusya'nın petrol üretimi geçen yıl yaklaşık 512 milyon ton olarak gerçekleşti" ifadelerine yer verdi.

Rusya'nın 2025 yılında yaklaşık 32 milyon metrik ton sıvılaştırılmış doğalgaz üreterek küresel pazarın yüzde 7'sini elinde bulundurduğunu kaydeden Novak, bunun ülkeyi dünyanın dördüncü büyük üreticisi konumuna taşıdığını belirtti.

Novak, Rusya'nın kömür endüstrisinin de istikrarlı bir performans sergilediğine dikkat çekti.

Rus hükümeti 2025 yılında kömür endüstrisi işletmelerine yönelik bir destek programı başlatmıştı. Söz konusu program kapsamında vergi ve sosyal sigorta katkı paylarının ertelenmesi, kömür şirketlerine yönelik hedefli destek programlarının uygulanması ve kömür ihracatı sevkiyatlarından kaynaklanan lojistik maliyetlerinin bir kısmının tazmin edilmesi öngörülüyordu.

Novak, "Alınan önlemler, kömür üretimimizi ve tedarik hacimlerini 2024 seviyelerinde tutmamıza yardımcı oldu. İlk belirlemelere göre Rusya'nın kömür üretimi 2025 yılında 440 milyon tona ulaşmış durumda" dedi.