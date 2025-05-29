Rusya: 'istanbul, Moskova-Kiev Görüşmeleri İçin Kilit Platform Haline Geliyor'

(ANKARA) - Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, İstanbul'un Moskova ile Kiev arasındaki müzakereler için başlıca platform haline geldiğini söyledi. Rusya, Kiev-Moskova görüşmelerinin ikinci turunun 2 Haziran'da İstanbul'da yapılmasını öneriyor.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Moskova'daki uluslararası güvenlik toplantısı kapsamında Türkiye Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Memiş'le görüştü. Şoygu, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul platformu, Karadeniz girişimi, tahıl anlaşması ve şimdi de Rusya-Ukrayna müzakereleri dahil olmak üzere çok sayıda konuda görüşmelerin merkez noktası haline geliyor."

Şoygu, "Ankara'nın özellikle güvenliği sağlama ve heyetlerin çalışmalarına elverişli koşullar yaratma konusundaki önemli çabalarını takdir ediyoruz" dedi. Ayrıca Memiş'e Moskova'daki uluslararası güvenlik toplantısına katılımı için teşekkür eden Şoygu, bu ziyaretin Memiş'in Moskova'ya ilk gelişi olduğunu belirtti.

İkili ilişkilerdeki etkinliğin büyük ölçüde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki yoğun ve güvene dayalı diyalogdan kaynaklandığını söyleyen Şoygu, iki liderin sık sık telefon görüşmesi yaptığını belirterek, ayrıca 11 Mayıs'ta iki lider arasında kapsamlı bir görüşmenin daha gerçekleştiğini hatırlattı. Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri sözlerini şöyle sürdürdü:

" Rusya ile Türkiye arasındaki siyasi diyalog her alanda dinamik şekilde gelişiyor... Ticaret, ekonomi ve enerji sektörlerindeki ortak büyük projelerin başarıyla uygulanması sayesinde Ankara ile güçlü bağlarımız var."

Moskova ikinci tur görüşmelerin 2 Haziran'da İstanbul'da yapılmasını önerdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov dün yaptığı açıklamada, Ukrayna ile sürdürülebilir bir barış anlaşmasına varılması amacıyla doğrudan görüşmelerin bir sonraki turunun 2 Haziran'da İstanbul'da yapılmasını önerdiklerini söyledi.

Taraflar bu ayın başında İstanbul'da, Mart 2022'den bu yana ilk kez yüz yüze görüşmüştü. Ancak 16 Mayıs'ta yapılan görüşmelerde Kiev ve Batılı müttefiklerinin talep ettiği ateşkes konusunda uzlaşma sağlanamadı. Moskova ise ateşkes için bazı ön koşulların yerine getirilmesi gerektiğini belirtti.

Lavrov, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"Barış sürecinin başarıya ulaşmasını sadece sözde değil, samimi olarak isteyen herkesin, İstanbul'da yeni bir doğrudan Rusya-Ukrayna görüşme turunun yapılmasını desteklemesini umuyoruz."