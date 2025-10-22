Rusya, İhracat Hedefini Yüzde 66 Arttırmayı Amaçlıyor

MOSKOVA, 22 Ekim (Xinhua) -- Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, kaynak dışı ve enerji dışı ihracat hacmini 6 yıl içinde 2023 yılındaki seviyeye kıyasla yüzde 66 artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Mişustin, salı günü 13. "Rus Malı" Uluslararası İhracat Forumu'nda yaptığı konuşmada Rusya'nın 2025'in ilk yarısındaki kaynak dışı ve enerji dışı ihracatının, gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 12'sinden fazlasını oluşturduğunu belirtti.

Mişustin, ihracatlarını gelişmekte olan pazarlara yönlendirirken, Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkeleriyle işbirliğini de arttırdıklarını kaydetti.

Söz konusu adreslere yapılan ihracatın 2024 yılında toplam ithalatın yüzde 85'ini aştığını, 2021 yılındaysa bu oranın yüzde 44 olduğunu belirten Mişustin, güney ve doğuda uluslararası ulaşım koridorları gibi yeni lojistik altyapılar geliştirdiğini de sözlerine ekledi.