Haberler

Putin-Paşinyan Görüşmesinde AB ve AEB Referandumu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi yaptı.

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Putin ile Paşinyan arasındaki telefon görüşmesi, Ermenistan tarafının talebi üzerine gerçekleşti.

Putin görüşmede, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Yüksek Ekonomik Konseyi toplantısında, Ermenistan'ın Avrupa Birliği (AB) üyeliği yönündeki adımlarıyla ilgili kabul edilen ortak açıklamaya bağlı kaldığını teyit etti.

Görüşmede, Ermenistan'ın AB'ye katılması veya AEB'de kalması konusunda en kısa sürede referandumun düzenlenmesi gerektiği vurgulandı.

AEB liderleri ortak açıklama kabul etmişti

Rusya, Belarus, Kazakistan ve Kırgızistan liderleri, Kazakistan'ın başkenti Astana'da 29 Mayıs'ta düzenlenen AEB Yüksek Ekonomik Konseyi toplantısında, Ermenistan'ın AB üyeliğine yönelik yaklaşımıyla ilgili ortak açıklama kabul etmişti.

Açıklamada, Ermenistan'ın AB'ye katılmasına yönelik hazırlığının, AEB üye ülkelerinin ekonomik güvenliğine tehdit oluşturduğu ve bunun ortadan kaldırılması, Ermenistan'da bu konuda referandumun yapılması gerektiği belirtilmişti.

Kaynak: AA
Türkiye'ye F-35 satışı ile ilgili Trump'tan yeni açıklama

Trump'tan Türkiye çıkışı! ABD yolundaki Netanyahu'ya resti çekti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

THY pilotundan Filenin Sultanlarına semada tebrik

THY pilotundan Filenin Sultanları'na sürpriz anons! Alkış tufanı koptu
Araç sahiplerine güzel haber! Rakam da hatırı sayılacak cinsten

Araç sahiplerine güzel haber! Rakam da hatırı sayılacak cinsten

Otomobilinden inen sürücü, kamyonet sürücüsünü darbetti

Bir anlık sinirin bedeli çok ağır oldu

Seda Sayan'dan çok konuşulacak 'Haluk Levent' açıklaması

Sözleri çok fena: Haluk Levent'i önceden tanıdığım için...
Ünlü oyuncu Mark Ruffalo'dan Netanyahu'ya ağır sözler: Sen manyak bir katilsin

Dünyaca ünlü oyuncunun sözleri Netanyahu'yu çileden çıkaracak

Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı

Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı
Irak Başbakanı Zeydi yarın Türkiye'ye geliyor

Önce Beyaz Saray, sonra İran! Şimdi de Türkiye'ye geliyor