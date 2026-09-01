Putin: Akkuyu ilk ünite bu yıl devrede

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin dış politika ve ekonomi alanlarında ayrıcalıklı ortaklardan biri olduğunu belirterek, "Ortak projeler hayata geçirilmeye devam ediyor. Bunlardan biri Akkuyu Nükleer Güç Santrali. Santralin ilk ünitesini bu yıl devreye sokma hedefi koydunuz. Bu böyle olacak" dedi.

Putin, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Görüşmenin başında konuşan Putin, Erdoğan ile uzun süredir görüşmediklerini belirterek, "Yeniden görüşmekten memnuniyet duydum. İkili ilişkilerimizi kontrol altında tutuyoruz." diye konuştu.

Putin, Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilere değinerek, "Türkiye, dış politika ve ekonomi alanlarında ayrıcalıklı ortaklarımızdan biri. Hükümetlerarası Komisyon aktif şekilde çalışıyor. İlginiz sayesinde ekonomik işbirliği yüksek seviyede kalıyor. Ortak projeler hayata geçirilmeye devam ediyor. Bunlardan biri Akkuyu Nükleer Güç Santrali. Santralin ilk ünitesini bu yıl devreye sokma hedefi koydunuz. Bu böyle olacak." dedi.

Türkiye ile kültür ve insani alanlarda da işbirliği potansiyelinin yüksek olduğunu dile getiren Putin, "Türkiye'ye Rus turist akışı artıyor. Geçen yıl 7 milyona yakın Rus turist Türkiye'yi ziyaret etti. Bugün, karşılıklı çıkarlarımızı ilgilendiren bu ve diğer konuları görüşmek için fırsatımız var. Görüşmemize çok sevindim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA