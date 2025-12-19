Rusya Devlet Başkanı Putin: AB'nin Rus Varlıklarına El Koyma Girişimi, Düpedüz Soygun

(ANKARA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa Birliği'nin dondurulmuş Rus varlıklarına el koyma girişimlerini "gizli bir hırsızlık değil, apaçık bir soygun" olarak nitelendirdi. Yıllık basın toplantısında konuşan Putin, Ukrayna savaşından küresel ekonomiye, ABD ve Çin ile ilişkilere kadar birçok başlıkta önemli mesajlar verdi.

Putin, her yıl düzenlenen, halktan gelen sorularla yıl sonu basın toplantısının birleştirildiği "Vladimir Putin ile Yılın Özeti" programında konuştu. Kremlin yakınlarındaki Gostiniy Dvor Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen programa yerli ve yabancı basın mensuplarının yanı sıra Batılı ülkelerin temsilcileri de katıldı. Program için dünya genelinden 2 milyondan fazla soru iletildi.

AB'nin Rus varlıklarını Ukrayna'ya destek amacıyla kullanma planlarını eleştiren Putin, "Hırsızlık gizlice yapılır. Burada olan şey açıkça yapılıyor. Bu bir soygundur" dedi. Rus varlıkları teminat gösterilerek Ukrayna'ya kredi verilmesinin, zaten bütçe sorunları yaşayan AB ülkelerinin yükünü daha da artıracağını savunan Putin, Rus varlıklarına el konulmasının "ağır sonuçlar" doğurabileceği uyarısında bulundu.

"Rusya ekonomisi Avrupa'yı geride bıraktı"

Rusya'nın ekonomik performansına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Putin, son üç yılda Rus ekonomisinin yüzde 9,7 büyüdüğünü ve Avrupa'yı "açık ara geride bıraktığını" savundu. Enflasyonun yıl sonunda yüzde 5,7-5,8 bandında olmasının beklendiğini belirten Putin, işsizlik oranının yüzde 2,2 ile tarihi düşük seviyede olduğunu kaydetti.

Putin ayrıca, maaşların arttığını, sanayi üretiminin yüzde 1, tarım üretiminin ise yüzde 3,3 yükseldiğini ifade etti. Rusya'nın ulusal borcunun yüzde 17,7 ile dünyanın en düşükleri arasında yer aldığını belirten Putin, uluslararası rezervlerin 741,5 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

Avrupa'ya mesaj: "Saygı olursa yeni bir askeri harekat olmaz"

Putin, Avrupalı liderlere seslenerek "Bize karşı saygılı olursanız, yeni bir özel askeri harekat olmayacak" dedi. Ukrayna savaşı Rusya'da resmi olarak "özel askeri harekat" olarak tanımlanıyor. Rusya'da "yabancı ajanlara" yönelik baskı olduğu yönündeki eleştirileri de reddeden Putin, bu tür yasaların ABD'de çok daha sert şekilde uygulandığını savundu.

Ukrayna Savaşı : "Ukrayna barışa hazır değil"

Putin, Ukrayna'nın barışa hazır olmadığını savunarak, Kiev yönetiminin çatışmayı barışçıl yollarla sona erdirmeyi reddettiğini söyledi. Rusya'nın müzakerelere hazır olduğunu yineleyen Putin, 2024'te Dışişleri Bakanlığı'nda açıkladığı tezler temelinde görüşmelere açık olduklarını söyledi. Kiev'in toprak meselesini tartışmaya yanaşmadığını savunan Putin, sahadaki duruma ilişkin de kapsamlı bilgiler paylaştı.

Putin, Kupyansk'ın Rus ordusunun kontrolünde olduğunu, kent yakınlarında yaklaşık 3 bin 500 Ukraynalı askerin kuşatıldığını söyledi. Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Dimitrov kentinin tamamen kuşatma altında olduğunu belirten Putin, Zaporojye bölgesindeki Gulyaypole kentinin ise ikiye bölündüğünü ve yarısının Rus kontrolünde olduğunu söyledi.

Rus lider, Rus birliklerinin Konstantinovka, Krasnıy Liman ve Seversk'te ilerleme kaydettiğini, Seversk'in tamamen kontrol altına alındığını ileri sürdü. Putin, Seversk'in ele geçirilmesinin, Krasnıy Liman ve Slavyansk'a giden yolu açması açısından stratejik önem taşıdığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin yakın zamanda cepheden paylaştığı bir görüntü ve açıklamalarını hedef alan Putin, "İyi bir oyuncu ama sahte haber yayımlatıyor. Bari sahaya inip kendisi çekseydi" ifadelerini kullandı.

Putin, "Gelecek yıl askeri çatışma olmadan, barış içinde yaşamayı çok isteriz. Rusya tüm ihtilafları müzakereler yoluyla çözmeyi hedefliyor" dedi. Putin, Rusya'nın İHA teknolojisinde küresel lider konumuna geldiğini ve cephe hattı boyunca rakiplerini sayısal olarak geride bıraktığını söyledi. Rus ordusunun bu yıl 400 binden fazla kişiyle sözleşme imzaladığını ifade eden Putin, özellikle İHA alanında görev almak isteyenlerin sayısının çok yüksek olduğunu savundu.

Putin, Ukrayna'da devlet başkanlığı seçimlerine ilişkin de dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Moskova'nın, seçim güvenliğinin sağlanması konusunu değerlendirmeye hazır olduğunu söyleyen Putin, seçim sürecinde Ukrayna'nın derinliklerini hedef alan bombardımanları durdurabileceklerini ifade etti. Ancak Kiev yönetiminin seçimleri Rus ordusunun ilerleyişini durdurmak için kullanması halinde bunun "yanlış bir tercih" olacağını söyledi. Putin ayrıca, Rusya'da yaşayan Ukrayna vatandaşlarının Rus topraklarında oy kullanabilmesi gerektiğini belirterek, bu talebin Moskova açısından önemli olduğunu vurguladı.

ABD ve Çin ile ilişkiler

ABD ile ilişkilere değinen Putin, ABD'nin Alaska eyaletinin Anchorage kentinde ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede, Trump'ın önerilerinin büyük ölçüde kabul edildiğini söyledi. Trump'ın Ukrayna savaşını bitirmek için "samimi çaba" gösterdiğini söyleyen Putin, "Rusya müzakerelere hazır. Top Kiev ve Avrupalı sponsorlarının tarafında" dedi. Putin, Ukrayna'daki çatışmanın Rusya tarafından başlatılmadığını, sürecin Kiev'deki "anayasa dışı darbe" sonrası başladığını öne sürdü.

Çin ile ilişkileri "küresel istikrarın önemli bir faktörü" olarak tanımlayan Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i "harika bir dost" ve Rusya'nın güvenilir ortağı olarak niteledi.

Programda gelecek nesillere de mesaj veren Putin, Rusya'nın son yıllarda izlediği politikaların "boşa gitmediğini" söyledi. "Yerimizde durmadık, ilerledik, çalıştık, mücadele ettik ve savaştık. Geleceği ve sizi düşündük" diyen Putin, bu mesajın gelecek kuşaklarla zamanlar arasında bir bağ kurduğunu belirterek, "Biz, sizin mutlu olmanızı ve torunlarınızın sizinle gurur duymasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Karadeniz'deki saldırılar...

Karadeniz'de Rus tankerlerine yönelik saldırılara da değinen Putin, bu saldırıların küresel tedarik zincirini aksatmadığını, söz konusu eylemlerin esas olarak sigorta primlerini yükseltmeyi hedeflediğini ileri sürdü. Putin, Rus tankerlerine yönelik saldırılara her zaman karşılık verileceğini söyledi.

Putin, Rusya'nın anakarasının dışında kalan Kaliningrad bölgesine yönelik olası bir ablukaya karşı da uyarıda bulundu. Kaliningrad'ın kuşatılmasının çatışmayı "benzeri görülmemiş bir seviyeye" taşıyacağını ve büyük ölçekli bir askeri çatışmaya yol açabileceğini belirten Putin, "Eğer bize karşı bir tehdit oluşturulursa, bu tehditler ortadan kaldırılır. Herkes bunu anlamalı" dedi.

Batı medyasına yönelik eleştirilerini tekrarlayan Putin, İngiltere merkezli BBC'yi yanlış ve çarpıtılmış bilgi vermekle suçladı. Bu konuda ABD Başkanı Donald Trump'ın eleştirilerinde haklı olduğunu savunan Putin, Batı'da bilgi aktarımında ciddi sorunlar bulunduğunu söyledi. Putin ayrıca, Batılı ülkelerin kendi iç politik hatalarını örtbas etmek için Rusya'yı bir düşman olarak sunduğunu belirtterek, "Rusya'nın Avrupa'ya saldırı hazırlığında olduğu iddiaları, Batılı hükümetlerin yıllardır yaptığı sistematik hataları gizlemek amacıyla ortaya atılıyor" dedi.