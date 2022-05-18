RÜŞVET GÖZALTILARINDA YENİ DETAYLAR - Haberler

KADIKÖY Belediyesi'nde görevli zabıta memurları ile gıda mühendislerine rüşvet verdikleri gerekçesi ile gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. İfade veren şüphelilerden birinin, "Bana para verdiğiniz takdirde size ceza yedirmem' diyordu" dediği öğrenildi.

Kadıköy Belediyesi görevlilerinin de gözaltına alındığı rüşvet operasyonuyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Rüşvet verdikleri gerekçesi ile gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinde zabıta görevlilerinin göstermelik olarak denetim yaptıklarını, ceza kesilmemesi için zabıtalara elden para verdiklerini söyledikleri öğrenildi.

"DENETİMLERİ GÖSTERMELİK YAPTIĞINI SÖYLÜYORDU"

Şüphelilerden birinin ifadesinde, "Bütün yasal izinlerim olmasına rağmen, zabıta memuru A.K.'ye 5 bin lira para verdim. Bu süre zarfında A.K., göstermelik olarak inşaat alanına geliyordu. Bize herhangi bir cezai işlem uygulamadığını, bu denetimleri de sadece göstermelik olarak yaptığını söylüyordu" dediği kaydedildi. Bir başka şüphelinin ise, "Zabıta memuru C.U. bana, 'Ben buranın Allah'ıyım, bana para verdiğiniz takdirde size ceza yedirmem' diyordu." dediği belirtildi.

"ELDEN 5 BİN LİRA VERDİĞİNİ GÖRDÜM"

Bir diğer şüpheli ise yasal izinleri olmasına rağmen inşaat alanına ceza yazılması üzerine zabıta görevlisi A.K.'ye elden para verdiğini ileri sürerek, "İnşaat çalışanlarından birisi müteahhite, zabıtaların inşaat alanına ceza kestiklerini söyledi. Bunun üzerine zabıta görevlisi A.K. ile inşaat alanı içerisinde müteahhittin zabıtaya 5 bin lira para verdiğini gördüm" dediği öğrenildi.

"BURAYI DAĞITIRIZ İZİN ALMANIZ MÜMKÜN DEĞİL"

Bir diğer şüpheli ise zabıtaların 'Burayı dağıtırız' diyerek rüşvet aldıklarını belirtip, "Kadıköy zabıta memurlarının, iş sahasına gelerek, 'Burayı toplarız, dağıtırız, bu bölgeden izin almanız mümkün değil' diyerek tehdit etti. Bu nedenle R.E. isimli kişi, soy isimlerini bilmediğim, C., Y., ve İ. isimli zabıtalara elden 500 ile bin lira arasında para verdi" iddiasında bulundu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel