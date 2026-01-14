Haberler

Tutuklu yargılanan avukat Epözdemir'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi

Güncelleme:
Rüşvet aracılığı iddiasıyla yargılanan avukat Rezan Epözdemir'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilirken, eski savcı Cengiz Çallı'nın tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Dava, Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nde görülmekte.

Tutuklu yargılanan avukat Rezan Epözdemir ile eski savcı Cengiz Çallı'nın da arasında olduğu 9 sanığın "rüşvete aracılık" iddiasıyla yargılandığı davada, Epözdemir'in adli kontrol şartıyla tahliyesine, Çallı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık Epözdemir bulunduğu cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlanırken, diğer tutuklu sanık Çallı ile avukatlar salonda hazır bulundu.

Tanık sıfatıyla dinlenen Kürşat Yılmaz, bir dönem Çallı'nın katibi olarak görev yaptığını, Epözdemir'in Çallı'ya gidip geldiği için tanıdığını, rüşvete tanıklık etmediğini ifade etti.

Tanık ifadesinin ardından, sanık Çallı'nın Epözdemir'e borçlu olduğuna ilişkin 2 senet gösterildi. Çallı, kendisinin imzaladığını, gayrimenkul alımı için Epözdemir'den borç aldığını söyledi.

Epözdemir, rüşvet almadığını ve vermediğini, 2006'dan bu yana tanıdığı Çallı'ya gayrimenkul alımı için borç verdiğini, söz konusu borcun hala ödenmediğini ifade etti.

Rezan Epözdemir, rüşvet suçu için kendisinin kamu görevlisi olan Çallı'ya para vermesi gerektiğini ancak iddianamede bu yönde bir tespitin yer almadığını, böyle bir suçlamayla karşı karşıya kalmaktan üzüntü duyduğunu, suçsuz yere 6 aydır cezaevinde olduğunu savundu.

Dava dosyasına gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından görüşü sorulan savcı, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmedilmesini talep etti.

Müzakerenin ardından ara kararını açıklayan Yargıtay 5. Ceza Dairesi heyeti, bazı sanıkların savunmalarının alınabilmesi için gelecek celse hazır edilebilmesi adına gerekli yazışmaların yapılmasına, tutuklulukta geçirdiği süre göz önünde bulundurularak Epözdemir'in adli kontrol şartıyla tahliyesine, Çallı'nın tutukluluk halinin ise devamına hükmetti.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
