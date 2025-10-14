Rumeli Zirve Dağcılık Kulübü Istranca Ormanlarında Doğa Yürüyüşü Düzenledi

Rumeli Zirve Dağcılık Kulübü, Kırklareli'ndeki Istranca ormanlarında doğa yürüyüşü yaptı.

Kulüp tarafından Trakya'nın Karadeniz kıyılarında yer alan, Istranca ormanlarında etkinlik düzenlendi.

Katılımcılar Istranca'nın eşsiz doğasında bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Doğaseverler, Mahya Tepe'den başlayarak Evciler Köyü'ne kadar uzanan yaklaşık 16 kilometrelik parkuru ağaçlar arasında tamamladı.

Doğayla iç içe vakit geçiren katılımcılar, gün boyunca keyifli bir deneyim yaşadı.

Rumeli Zirve Dağcılık Kulübü Başkanı Nedim Meço, yaptıkları yürüyüşle doğanın keyfini çıkarttıklarını söyledi.

Bu tür faaliyetlerin doğa sevgisini pekiştirdiğini belirten Meço, ilerleyen dönemlerde benzer etkinliklerin devam edeceklerini ifade etti.

-Tekirdağ Şehir Hastanesi Başhekimi Tabakoğlu'na ziyaret

CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Yontar ve Tabakoğlu bir süre sohbet etti.

Tabakoğlu, ziyaretlerinden dolayı milletvekili Yontar'a teşekkür etti.

-Tekirdağ NKÜ'de "Yeşil Kimya ve Uygulamaları" konferansı düzenlendi

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üniversite Konferansları Programı kapsamında, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ) "Yeşil Kimya ve Uygulamaları" konferansı düzenlendi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan, Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleşen programda, evrensel olarak kabul görmüş yeşil kimya kavramını, ilkelerini ve uygulamalarını daha iyi anlamak adına konferansın öğrenciler, genç araştırmacılar ve akademisyenlere önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

TÜBA Asli Üyesi ve Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Soylak da programda, yeşil kimyanın tanımı, temel ilkeleri, kullanım alanları, yeşil çözücüler ve bu alanlarda uluslararası düzeyde gerçekleştirilen bilimsel çalışmalarla ilgili bilgi verdi.