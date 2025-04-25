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Ruhsatsız Yufka ve Lavaş Üretimi Yapılan İş Yeri Mühürlendi

Ruhsatsız Yufka ve Lavaş Üretimi Yapılan İş Yeri Mühürlendi
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde zabıta ekipleri, ruhsatsız ve hijyenik olmayan koşullarda yufka ve lavaş üreten bir iş yerini mühürledi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ruhsatsız olduğu belirlenen yufka ve lavaş üretimi yapan iş yeri, zabıta ekiplerince mühürlendi.

Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, Soğanlı Mahallesi'ndeki bir iş yerinde "merdiven altı" gıda üretildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Adrese giden ekipler, ruhsatı bulunmayan ve hijyenik olmayan şartlarda yufka ve lavaş üretimi yaptığı belirlenen iş yerini mühürledi.

Kaynak: AA / Burcu İnanır - Güncel
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