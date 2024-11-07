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RTÜK, yayın yasağını ihlal eden kanallara ağır cezalar verdi

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, gündüz kuşağı programları ve yayın yasaklarına uymayan 25 kanala üst sınırdan para cezası uyguladı. Ayrıca, aile yapısına zarar veren dizilerle ilgili inceleme başlatılacağı bildirildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nca (RTÜK), gündüz kuşağı programları başta olmak üzere yayın yasaklarına uymayan kanallara üst sınırdan para cezası uyguladı.

RTÜK, haftalık olağan toplantısında gündüz kuşağı programlarını değerlendirdi. Yayıncılık ilkelerini ihlal eden gündüz kuşağı programları nedeniyle 7 kanala üst sınırdan para cezası uygulandı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye yapılan terör saldırısı sonrası ilgili mahkemenin verdiği yayın yasağına riayet etmeyen 12 kanala üst sınırdan idari yaptırım uygulandı. Ayrıca, 6 kanaldaki haber programlarındaki ihlaller için üst sınırdan müeyyide kararı verildi. Üst Kurul, 2 kanala da usulsüz bitkisel gıda takviyesi pazarlama yayınları nedeniyle ceza uyguladı.

CEZALAR ÜST SINIRDAN KESİLDİ

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Üst Kurul, gündüz kuşağı programları için TV 8, Kanal D, NOW, Beyaz TV, Show TV, ATV ve Star TV'ye üst sınırdan yaptırım kararı aldı.

TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı sonrası ilgili mahkemenin verdiği yayın yasağına riayet etmeyen Akit TV, Beyaz TV, tv100, Kanal 3, Meltem TV, NTV, Show TV, Tele1, CNN Türk, TGRT Haber, SZC, Halk TV ve Flash Haber'e de yine üst sınırdan idari para cezası verildi.

Ayrıca, Halk TV, NOW, Bursada Bugün, Tele1, SZC ve Flash Haber hakkında, yayınladıkları haber programlarındaki ihlaller için de üst sınırdan müeyyide kararı uygulandı.

Berat TV ve Kanal Ege'ye ise usulsüz bitkisel gıda takviyesi pazarlama yayınları nedeniyle ceza verildi.

RTÜK'ün önümüzdeki dönemde dizilerin aile yapısına verdiği zararlar konusunda somut adımlar atacağı belirtildi. Bu çerçevede şiddeti özendirici sahneleri içeren bölümlerle ilgili kapsamlı bir inceleme yapılarak, bu konuda hazırlanan uzman raporlarının kısa sürede Üst Kurul gündemine getirileceği öğrenildi.

RTÜK, yayın yasağını ihlal eden kanallara ağır cezalar verdi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYasemin Eskisan:

RTÜK şu mal program ları bir an önce ortada kaldır ahlak edep her pislik var bu programlarda kaldırın aıle örf adet hepsi bitti bu pislik lerın yüzünde

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