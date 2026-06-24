Doğal gaz boru hattı döşeme platformu İstanbul Boğazı'ndan geçti
Romanya'daki doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılacak Bahama bayraklı CASTRO XI, İstanbul Boğazı'ndan kontrollü geçiş yaptı. Geçişe çok sayıda kıyı emniyeti gemisi eşlik etti.
Romanya'daki doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılacak olan Bahama bayraklı CASTRO XI, İstanbul Boğazı'ndan geçti.
Liberya bayraklı 92 metre boyunda 6 bin 641 grostonluk "PACIFIC DUSHESS" adlı açık deniz gemisi, yedeğinde ilerleyen 149 metre boyunda 15 bin 378 grostonluk CASTRO XI'e, İstanbul Boğazı geçişinde Kurtarma-3, Kurtarma-4, Kurtarma-9, Kurtarma-13, Kıyı Emniyeti-3 ile Kıyı Emniyeti-5 eşlik etti.
CASTRO XI'in Romanya'daki doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılacağı öğrenildi.
Platformun geçişi dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda transit gemi geçişleri kontrollü şekilde sağlandı.
Geminin geçişi dronla görüntülendi.