Doğal gaz boru hattı döşeme platformu İstanbul Boğazı'ndan geçti

Romanya'daki doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılacak olan Bahama bayraklı CASTRO XI, İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Liberya bayraklı 92 metre boyunda 6 bin 641 grostonluk "PACIFIC DUSHESS" adlı açık deniz gemisi, yedeğinde ilerleyen 149 metre boyunda 15 bin 378 grostonluk CASTRO XI'e, İstanbul Boğazı geçişinde Kurtarma-3, Kurtarma-4, Kurtarma-9, Kurtarma-13, Kıyı Emniyeti-3 ile Kıyı Emniyeti-5 eşlik etti.

CASTRO XI'in Romanya'daki doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılacağı öğrenildi.

Platformun geçişi dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda transit gemi geçişleri kontrollü şekilde sağlandı.

Geminin geçişi dronla görüntülendi.