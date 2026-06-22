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Doğal gaz boru hattı döşeme platformu Çanakkale Boğazı'ndan geçti

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Romanya'daki doğal gaz boru hattı çalışmalarında kullanılacak Bahama bayraklı CASTRO XI, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı. Geçiş sırasında boğaz çift yönlü transit gemi trafiğine kapatıldı.

Romanya'daki doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılacak olan Bahama bayraklı CASTRO XI, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Liberya bayraklı 92 metre boyunda 6 bin 641 grostonluk "PACIFIC DUSHESS" adlı açık deniz gemisi yedeğinde ilerleyen 149 metre boyunda 15 bin 378 grostonluk CASTRO XI'e, Çanakkale Boğazı geçişinde Kurtarma-19, Kurtarma-10, Kurtarma-17, Kurtarma-18, Kıyı Emniyeti-6 ile Mehmetçik Römorkörü eşlik etti.

CASTRO XI'in Romanya'daki doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılacağı öğrenildi.

Platformun geçişi dolayısıyla Çanakkale Boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine durduruldu.

Kaynak: AA / Burak Akay
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