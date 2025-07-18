15 Temmuz'a İthafen Bisiklet Turu

Rizeli 4 kişilik grup, 15 Temmuz şehitleri ve gazilerinin hatırasına ithafen Ankara'dan Rize'ye bisiklet turu düzenledi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık ve Kültür Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürü Yılmaz Topcan, şehirleri bisikletle gezme hayalini 15 Temmuz'a ithafen arkadaşlarıyla gerçekleştirdi.

???????Topcan, AA muhabirine, 15 Temmuz şehitleri ve gazilerinin hatırasına ithafen Ankara'da Gazi Meclis'in önünden 7 Temmuz'da hareket ettiklerini söyledi.

Toplam 10 günde yaklaşık 90 kilometre günlük pedal çevirdiklerini dile getiren Topcan, 10'uncu günün akşamında Rize'ye ulaştıklarını ifade etti.

Topcan, günlük 7 saat pedal çevirerek, 10 ili turlayarak geçtiklerini anlattı.

Muharrem Öksüz de arkadaşıyla bisiklet turu düşüncelerini 15 Temmuz haftasına denk getirmeye çalıştıklarını aktardı.

Yolculuğuna oğlunu da dahil ettiğine dikkati çeken Öksüz, "Bisiklet turunda birçok anılarımız var ama en güzel anılarımız ise bu yolculuğun 15 Temmuz haftasına denk gelmesi oldu." diye konuştu.