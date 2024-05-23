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Rize'de yaş çay fiyatı protesto edildi

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı 2024 yaş çay alım fiyatı, Rize'nin Fındıklı ilçesinde 'Büyük Çay Yürüyüşü'yle protesto edildi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, üreticilerin hak ettiği taban fiyat yükselene kadar mücadele edeceklerini belirtti.

(RİZE) - Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın 11 Mayıs'ta açıkladığı 2024 yaş çay alım fiyatı, Rize'nin Fındıklı ilçesinde 'Büyük Çay Yürüyüşü'yle protesto edildi. Çay mitinginde konuşan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Üreticilerimizin hak ettiği taban fiyat yükselene kadar mücadele edeceğiz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2024 yılı yaş çay alım fiyatını 2 liralık destekleme bedeliyle kilogram başına 19 lira olarak açıklaması nedeniyle üreticiler günlerdir seslerini duyurmaya çalışıyor. Bakanlığın 2024 yaş çay alım fiyatı, Rize'nin Fındıklı ilçesinde 'Büyük Çay Yürüyüşü'yle protesto edildi.

"Çay üreticisi hak ettiği taban fiyatı almalıdır"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Bu miting siyasi bir miting değil. Biz sizlerin emeği için alın teri için buradayız" dedi. Başarır açıklamasının devamında şöyle konuştu:

"Eğer istediğimiz taban fiyatını 25 liraya yükseltirlerse salı günü ilk olarak AKP grubunu ziyaret edip teşekkür edeceğim. Bu güzel toprakların kadınları, beyefendileri, ne zaman Rize'ye gelsem erken kalkarım, saat 05.00'de sizleri çay bahçelerinde görürüm. O kadar çok çalışırsınız ki, yorulmak bilmezsiniz. Bizim istediğimiz çok fazla bir şey değil. Sizin hak ettiğiniz taban fiyatı. Milletvekillerimizle bu fiyat yükselene kadar, hak ettiğinizi alana kadar Meclis'te mücadele edeceğimize söz veriyoruz. Yanınızdayız, yanınızda olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel

Tarım ve Orman Bakanlığı Ali Mahir Başarır Fındıklı Rize Çay Ekonomi Güncel Haberler

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