Üye Girişi
Haberler

Rize'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 1 kilo 564 gram esrar, 624 gram sentetik uyuşturucu, 8 ruhsatsız tabanca, 12 şarjör, 138 mermi, 5 ruhsatsız av tüfeği, 255 fişek, 3 cep telefonu ile çeşitli aparatlar ele geçirildi.

Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 4'ü ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Rize Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title