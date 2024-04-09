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Rize'de demir korkuluklara sıkışan karaca kurtarıldı

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Rize'de, yol kenarındaki demir korkuluklara sıkışan karaca kurtarıldı.

Merkeze bağlı Veliköy köyünde otobüsle yolcu taşımacılığı yapan Ahmet Kopuz, sabah saatlerinde seyir halindeyken yol kenarında karaca gördü.

Karacayı izlemek için aracını yol kenarına park eden Kopuz, hayvanın demir korkuluklar arasından geçmeye çalışırken sıkıştığını fark etti.

Araçtan inen Kopuz, karacayı arka bacaklarından tutarak bulunduğu yerden çıkardı.

Karaca, ormanlık alana doğru koşarak bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: AA / Güncel

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