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Bahreyn ve Ürdün'den Rize'ye direkt uçak seferleri başlıyor

Bahreyn ve Ürdün'den Rize'ye direkt uçak seferleri başlıyor
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bahreyn ve Ürdün ile Rize-Artvin Havalimanı'na haftalık 7 frekans sefer düzenleneceğini açıkladı. Bu anlaşma, Rize'nin turizm potansiyelinin artırılmasına katkıda bulunacak.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bahreyn ve Ürdün ile Rize- Artvin Havalimanı'na haftalık 7 frekans sefer düzenlemeleri konusunda mutabakat zaptı imzalandıklarını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklama ile 19-24 Ekim 2024 tarihlerinde Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da gerçekleştirilen Uluslararası Sivil Havacılık Müzakereleri Etkinliği kapsamında Bahreyn ve Ürdün ile yeni bir mutabakat zaptı imzalandığını bildirdi. Uraloğlu, "Bahreyn ve Ürdün ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde, Rize-Artvin-Bahreyn ve Rize-Artvin-Amman hatlarında haftalık 7 frekans sefer düzenleme yetkisi her 2 ülkenin taşıyıcılarına tanındı" dedi.

"RİZE, TURİZMDE İVME KAZANACAK"

İmzalanan mutabakat zaptı sayesinde Bahreyn ve Ürdün ile Rize arasında hava yolu ulaşımının başlatılmasını teminen gerekli hukuki ve ticari zeminin sağlandığını kaydeden Uraloğlu, bu tür anlaşmaların Türkiye'nin uluslararası havacılık alanındaki rolünü pekiştirdiğini vurgulayarak "Bu uçuşlarla birlikte, bölgenin doğal güzellikleri ve kültürel mirası, turistler için de daha erişilebilir hale gelecek. Özellikle doğa turizmi, yayla turizmi ve kültürel gezilerle öne çıkan Rize, yeni hatlarla birlikte turizmde önemli bir ivme kazanacak. Yerel ekonomiyi canlandıracak, ticari faaliyetleri destekleyecek ve bölgenin tanıtımını uluslararası boyutta güçlendirecek. Böylece, Rize'nin turistik ve ekonomik potansiyelinin en verimli şekilde değerlendirilmesi sağlanacak" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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