Riyad'daki Çin Mahallesi'nde Çin Kültürü Deneyimleniyor Güncel Haberler RİYAD, 10 Aralık (Xinhua) -- Sichuan operasında yüz değiştirme, şeker boyama sanatı, Çin kaligrafisi... Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Çin Mahallesi, Çin kültürüne ilgisi olanların kaçırmaması gereken bir yer. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Bulvar Dünyası bölgesindeki Çin Mahallesi'nde bulunan binalar ve fenerler görülüyor, 5 Aralık 2022. (Fotoğraf: Wang Dongzhen/Xinhua) RİYAD, 10 Aralık (Xinhua) -- Sichuan operasında yüz değiştirme, şeker boyama sanatı, Çin kaligrafisi... Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Çin Mahallesi, Çin kültürüne ilgisi olanların kaçırmaması gereken bir yer. 2022 Riyad Sezonu kapsamında 22 Kasım'da açılan Riyad'daki Çin Mahallesi, kırmızı fenerler ve Çin tarzı yağlı kağıttan yapılma şemsiyelerle süslenmiş, geleneksel Çin binaları ve kültürlerine ev sahipliği yapıyor. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da insanlar Bulvar Dünyası bölgesindeki Çin Mahallesi'ni ziyaret ediyor, 5 Aralık 2022. (Fotoğraf: Sui Xiankai/Xinhua) Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yer alan Bulvar Dünyası'nda bulunan Çin Mahallesi'ndeki binalar görünüyor, 5 Aralık 2022. (Fotoğraf: Wang Dongzhen/Xinhua) Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yer alan Bulvar Dünyası'nda bulunan Çin Mahallesi'nde sahneye konulan Sichuan operasındaki yüz değiştirme sanatı gösteriliyor, 5 Aralık 2022. (Fotoğraf: Wang Dongzhen/Xinhua) Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yer alan Bulvar Dünyası'nda bulunan Çin Mahallesi'nde gerçekleştirilen geleneksel Çin şeker boyama sanatı görülüyor, 5 Aralık 2022. (Fotoğraf: Wang Dongzhen/Xinhua) Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Riyad Sezonu Bulvar Dünyası'nda düzenlenen havai fişek gösterisi görülüyor, 5 Aralık 2022. (Fotoğraf: Wang Dongzhen/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Suudi Arabistan Riyad Güncel Haberler

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