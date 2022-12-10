Üye Girişi
Haberi Paylaş

Riyad'daki Çin Mahallesi'nde Çin Kültürü Deneyimleniyor

Güncel Haberler

Riyad'daki Çin Mahallesi'nde Çin Kültürü Deneyimleniyor

RİYAD, 10 Aralık (Xinhua) -- Sichuan operasında yüz değiştirme, şeker boyama sanatı, Çin kaligrafisi... Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Çin Mahallesi, Çin kültürüne ilgisi olanların kaçırmaması gereken bir yer.

Riyad'daki Çin Mahallesi'nde Çin Kültürü DeneyimleniyorSuudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Bulvar Dünyası bölgesindeki Çin Mahallesi'nde bulunan binalar ve fenerler görülüyor, 5 Aralık 2022. (Fotoğraf: Wang Dongzhen/Xinhua)

RİYAD, 10 Aralık (Xinhua) -- Sichuan operasında yüz değiştirme, şeker boyama sanatı, Çin kaligrafisi... Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Çin Mahallesi, Çin kültürüne ilgisi olanların kaçırmaması gereken bir yer.

2022 Riyad Sezonu kapsamında 22 Kasım'da açılan Riyad'daki Çin Mahallesi, kırmızı fenerler ve Çin tarzı yağlı kağıttan yapılma şemsiyelerle süslenmiş, geleneksel Çin binaları ve kültürlerine ev sahipliği yapıyor.

Riyad'daki Çin Mahallesi'nde Çin Kültürü DeneyimleniyorSuudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da insanlar Bulvar Dünyası bölgesindeki Çin Mahallesi'ni ziyaret ediyor, 5 Aralık 2022. (Fotoğraf: Sui Xiankai/Xinhua)

Riyad'daki Çin Mahallesi'nde Çin Kültürü DeneyimleniyorSuudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yer alan Bulvar Dünyası'nda bulunan Çin Mahallesi'ndeki binalar görünüyor, 5 Aralık 2022. (Fotoğraf: Wang Dongzhen/Xinhua)

Riyad'daki Çin Mahallesi'nde Çin Kültürü DeneyimleniyorSuudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yer alan Bulvar Dünyası'nda bulunan Çin Mahallesi'nde sahneye konulan Sichuan operasındaki yüz değiştirme sanatı gösteriliyor, 5 Aralık 2022. (Fotoğraf: Wang Dongzhen/Xinhua)

Riyad'daki Çin Mahallesi'nde Çin Kültürü DeneyimleniyorSuudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yer alan Bulvar Dünyası'nda bulunan Çin Mahallesi'nde gerçekleştirilen geleneksel Çin şeker boyama sanatı görülüyor, 5 Aralık 2022. (Fotoğraf: Wang Dongzhen/Xinhua)

Riyad'daki Çin Mahallesi'nde Çin Kültürü DeneyimleniyorSuudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Riyad Sezonu Bulvar Dünyası'nda düzenlenen havai fişek gösterisi görülüyor, 5 Aralık 2022. (Fotoğraf: Wang Dongzhen/Xinhua) 

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Suudi Arabistan Riyad Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title