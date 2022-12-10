Riyad'daki Çin Mahallesi'nde Çin Kültürü Deneyimleniyor
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RİYAD, 10 Aralık (Xinhua) -- Sichuan operasında yüz değiştirme, şeker boyama sanatı, Çin kaligrafisi... Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Çin Mahallesi, Çin kültürüne ilgisi olanların kaçırmaması gereken bir yer.
RİYAD, 10 Aralık (Xinhua) -- Sichuan operasında yüz değiştirme, şeker boyama sanatı, Çin kaligrafisi... Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Çin Mahallesi, Çin kültürüne ilgisi olanların kaçırmaması gereken bir yer.
2022 Riyad Sezonu kapsamında 22 Kasım'da açılan Riyad'daki Çin Mahallesi, kırmızı fenerler ve Çin tarzı yağlı kağıttan yapılma şemsiyelerle süslenmiş, geleneksel Çin binaları ve kültürlerine ev sahipliği yapıyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel