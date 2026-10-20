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Riyad'da ekimde planlanan Geleceğe Yatırım Girişimi konferansı 2027'ye ertelendi

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Riyad'da ekimde planlanan Geleceğe Yatırım Girişimi konferansı 2027'ye ertelendi
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Suudi Arabistan, Riyad'da 26-29 Ekim'de planlanan 10. Geleceğe Yatırım Girişimi konferansının 2027'ye ertelendiğini duyurdu. Enstitü CEO'su El Suud, ertelemenin hedeflenen kapsam, kalite ve etkiye ulaşmak için yapıldığını, yeni tarihin yakında açıklanacağını belirtti.

RİYAD, 20 Ekim (Xinhua) -- Suudi Arabistan, 26- 29 Ekim tarihlerinde Riyad'da yapılması planlanan 10. Geleceğe Yatırım Girişimi konferansının 2027'ye ertelendiğini duyurdu.

Geleceğe Yatırım Girişimi Enstitüsü CEO'su Maha bint Mişari El Suud pazartesi günü X üzerinden yaptığı açıklamada, erteleme kararının etkinliğin hedeflenen kapsam, kalite ve etki düzeyine ulaşmasını sağlamayı amaçladığını belirtti.

El Suud konferansın yeni tarihinin yakında açıklanacağını, mevcut tüm kayıtların ve ortaklıkların geçerliliğini koruyacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua
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