Riyad'da ekimde planlanan Geleceğe Yatırım Girişimi konferansı 2027'ye ertelendi

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RİYAD, 20 Ekim (Xinhua) -- Suudi Arabistan, 26- 29 Ekim tarihlerinde Riyad'da yapılması planlanan 10. Geleceğe Yatırım Girişimi konferansının 2027'ye ertelendiğini duyurdu.

Geleceğe Yatırım Girişimi Enstitüsü CEO'su Maha bint Mişari El Suud pazartesi günü X üzerinden yaptığı açıklamada, erteleme kararının etkinliğin hedeflenen kapsam, kalite ve etki düzeyine ulaşmasını sağlamayı amaçladığını belirtti.

El Suud konferansın yeni tarihinin yakında açıklanacağını, mevcut tüm kayıtların ve ortaklıkların geçerliliğini koruyacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua