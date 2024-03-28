Reyhanlı'da 6 düzensiz göçmen yakalandı, 3 şüpheli gözaltına alındı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda ekipler, Reyhanlı-Antakya yolunun Açcana mevkisinde durdurdukları bir otomobil ve toplu taşıma aracında arama yaptı.
Aramada, toplu taşıma aracının bagajında yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla A.S, S.K. ve Z.M.A. gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.