Çayır'dan Sert Çıkış: 'Mecliste Kabadayılık Olmaz'

(ANKARA) - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Dem Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın Meclis'te yaptığı konuşmaya ilişkin, "Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında millete kabadayılık etmeye başladılar. Çıkmış adam, TBMM çatısı altında Sayın Cumhurbaşkanı'ndan, Devlet Bahçeli elinden cesaret alarak geçmişimize 'alçak' diyor. Vallahi Sırrı Sakık mısın başka bir şey misin, bilmiyorum. Alçak bile demiyorum sana. Çukurun dibisin sen. Orada bulunan partililere sesleniyorum: Mecliste grubu olan, mecliste milletvekili olan partiler, siz bostan korkuluğu musunuz? Akıllar başa alınsın, başa alınmazsa baş gereğini yapar" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "Faizin inmesi, büyümenin gerçekleşebilmesi için istikrar şarttır. Gelişmiş toplumlarda ve gelişmiş ekonomilerde iki türlü hareket olur. Bir, faizler aşağı doğru inerken büyüme hasıl olur. Bizimkisi ikisi birden aşağı iniyor. Çünkü siz hala üretim yapmaksızın borcu boşta kapatmaya çalışmaktasınız. Kısa dönem, birkaç aylık sizin borç ödemeniz 200 milyar dolar civarında" dedi. Çayır, şöyle devam etti:

"Bunu ödeyebilmek için yeniden borçlanmak, hem de yüksek faizle borçlanmak zorundasınız. Şu an Türkiye, dünyada en çok yüksek faizle döviz cinsinden borçlanan ilk 10 ülke arasında. Hal böyle olunca geleceğimiz kararmakta, istikbalimizi kendi ellerimizle başkasına vermekteyiz. Yani örtülü esaretin kendi kurbanı, gönüllü kurbanları olmaya devam ediyoruz.

Hükümet başkanının, yani şu an yürütmenin başı olan Sayın Cumhurbaşkanının, sadece algı oluşturmak dışında Türkiye'nin gerçeklerini başkalaştırmak dışında, alakası olmayan gerçeklerle, millete gerçek diye anlatmak dışında yaptığı bir iş yoktur. Gerçekleri milletten saklamaya devam ediyorlar. Bir yerde üretim olacaksa, bir yere para akacaksa dışarıdan ve içeriden, yani sanayici, işveren, yatırımcı gelecekse, oradaki huzura, evrensel adalete, evrensel hukuka bakar."

"TMSF'ye devret, sonra dağıt onu"

"Eğer bir ülkede hukuk, adalet yerle birse ve birkaç hukuk, birkaç adalet anlayışı varsa oraya hiç kimse gelmez" diyen Çayır, şu ifadeleri kullandı:

"Neyi yaparsanız yapın, hangi adımı atarsanız atın, hukukla, yasalarla atın. Türk Ceza Mahkemesi'nin, CMK'nın 127. maddesine dayanarak Türkiye'de son dönemde moda işler haline gelen el koyma süreçleri başladı. Hırsızın malına da el koyuyor, namusluyla malını edinmiş adamın malına da el koyuyor. Gerektiğinde ilgili Cumhuriyet Savcısı, mala el koyma yazısı yazabiliyor, kararı verebiliyor. Cumhuriyet Savcısı olmadığında ilgili kaymakam, ilgili vali yapıyor.

Gerektiğinde kaymakamlık, gerektiğinde hakimler, gerektiğinde savcılar karar versin. Hakimler ne güne duruyor değerli kardeşlerim? Efendiler doymuyorlar yemeye, doymuyorlar. TMSF'ye devret, sonra dağıt onu. Her şeyi şeffaf, açık, millete hesap verebilir hale gelmesi lazım. Kimseye hesap vermiyor, milleti de umursamıyor. Yaptıklarını kusuyorlar, varlıklarını kusuyorlar, güçlerini kusuyorlar."

"Kimse mazimize alçak diyemez"

Meclis'te çalışmaları devam eden komisyona ilişkin de konuşan Çayır, "Ülkeyi tam 50 yıldır kanla, gözyaşıyla, silahla, bombayla korkutanlar, eylem yapanlar, insan öldürenler, amaçlarına ulaşmak için, bu ülkeyi bölmek için, bu ülkenin insanlarına rahat vermemek için her yolu deneyenler şimdi birilerinden cesaret almış görünüyorlar" dedi. Çayır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında millete kabadayılık etmeye başladılar. Millete kabadayılık yapanın ömrü de yolu da o kadar uzun olmaz. Millet gereğini yapar. Herkes aklını başına almalıdır. Kimse mazimize alçak diyemez. Her dönem bu sistem, bu düzen; dönem dönem devrimcileri, dönem dönem ülkücüleri, Türk milliyetçilerini cezalandırmıştır. 1940'larda Türk milliyetçilerinin tabutlarda tırnakları çekilmedi mi? Her türlü eziyete, her türlü cefaya uğramadılar mı?

"Akıllar başa alınsın, başa alınmazsa baş gereğini yapar"

Çıkmış adam, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında Sayın Cumhurbaşkanı'ndan, Devlet Bahçeli elinden cesaret alarak geçmişimize 'alçak' diyor. Vallahi Sırrı Sakık mısın başka bir şey misin, bilmiyorum. Alçak bile demiyorum sana. Çukurun dibisin sen. Alçaklığın bir seviyesi var. Çukurun seviyesi yok, dipsizsin. Aklınızı başınıza alın. Meydanı boş buldunuz. Orada bulunan partililere sesleniyorum: Mecliste grubu olan, mecliste milletvekili olan partiler, siz bostan korkuluğu musunuz? Kimse bizim mazimize, Türk milletinin değerlerine, geçmişine küfür edemez. Akıllar başa alınsın, başa alınmazsa baş gereğini yapar.

Siz hala varlıklarını ve yaptıkları mücadeleyi kutsayan, göklere çıkaran, destanlaştıran bir PKK terör örgütüyle muhatap oluyorsunuz. Muhatap olmakla kalmıyorsunuz, adama kurucu önder diyorsunuz. Yok efendim, Meclis gidecekmiş, İmralı'ya bilmem kimi dinleyecekmiş. Bu milletten utanın. Milletin mazisinden, verilen mücadeleden, tarihten utanın, tarihten utanın."