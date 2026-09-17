Remzi Çayır'dan mazota yapılan zamma tepki: Biraz milletin iniltilerine, feryadına kulak verin

(ANKARA) - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, mazota yapılan son zamma tepki göstererek, " Bir gecede 4.5 lira nasıl zam yapılır mazotun onu konuşalım. Biraz milletin iniltilerine, milletin feryadına kulak verin. Millet şu an zor durumda bununla ilgili bir çare arayan yok" dedi.

Remzi Çayır, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mazota dün gece yapılan zamma "Biraz milletin iniltilerine, milletin feryadına kulak verin" diye tepki gösteren Çayır, şunları söyledi:

"Bir gecede 4-5 lira nasıl zam yapılır mazota onu konuşalım. Millet şu an zor durumda bununla ilgili bir çare arayan yok. Vatandaş akaryakıt istasyonlarına gece zam geleceğini bilerek gidiyor. Akaryakıt istasyonları vatandaşa mazot vermiyor. Bütün benzinlikleri 6-7 ilde en az 5-6 saat kapattılar. İşler ummadığımız bir yere doğru evrilmektedir.

Bununla ilgili bir yol arayan da yok. Neyi arıyorlar? Dertleri ne? Gücü, hükümet etmeyi, icrayı nasıl elde tutarım, nasıl ileri taşırım? Bir tek dert bu, belki de 25 yıllık bu iktidarın yapacağı en güzel şey erken seçimi milletin önüne koymaktır. Türkiye'nin derhal erken seçime ihtiyacı vardır."

Çayır, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişte Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yönelik açıklamalarının yer aldığı bir videoyu izletti. Çayır, şunları söyledi:

"Bir Cumhurbaşkanı düşünün ki daha önce beraber görev yaptığı kabine arkadaşlarına acayip sözler söylüyor. Sanki söylediği sözler söylememiş gibi bir müddet sonra yine kendisini yanına alıp paranın başına koyuyor. Biz sana nasıl inanacağız? Sen 'hırsız' dediğin adamı paranın başına yeniden koydun. Ben demiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı diyor. Mehmet Şimşek de var. 'Halk Bankası'nı dolandırmaya çalışıyorlar' diyor. Bunu söyleyen 25 yıldır ülkeyi yöneten Sayın Cumhurbaşkanı, yani yürütmenin başı. Kimi suçluyor? Şu anda parayı, Hazine'yi teslim ettiği Mehmet Şimşek'i hırsızlıkla, dolandırılıkla suçluyor. Dolandırdığı banka kimin? Devletin bankası..."

"BİR TOSTUN FİYATI, MECLİS LOKANTASINDAKİ YEMEKLE AYNI"

Eğitim-öğretimin başlamasıyla kantin fiyatlarındaki artışa dikkati çeken Remzi Çayır, "Okul kantinlerinde fiyatlar fahiş. Bir çocuk bir tost, bir çay veya bir limonata veya bir meyve suyu aldığında ortalama 120-130 lira para veriyor. Bu okul kantini. Eğer etli bir yemek, yanına pilav, yanına bilmem salatayı ve tatlıyı koyduğunuzda da Meclis Lokantası'nda 134 lira. Yani okul kantinindeki tostun, yemeğin suyuyla vekil efendilerin yedikleri içtikleri yemek aynı, fiyat aynı. Bu ülkede ne bekleyecek'Umutlanmak için neyi bekleyebilirsiniz" diye sordu.

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Çayır, şu görüşleri dile getirdi:

"Abdullah Öcalan'a, terörist başına siz Cumhurbaşkanı yardımcılığını öngörüyorsunuz. Bu gözüküyor. Bir daha seçildiğinizde -o seçimi de kazanamayacaksınız- biz bunun için elbette ki çıkıp millete her şeyi anlatacağız. Terörist başını yardımcı alacaksınız, terörist başına Türkiye'yi yönettireceksiniz. Milletin ve şehitlerin bu toprakların yüzüne nasıl bakacaksınız?

Bizim şehitlerimiz, gazilerimiz gecekonduda, yoksullukla ve yoklukla cebelleşirken zor durumdayken siz tutup milletin parasıyla terörist başına villa yapacaksın, konut yapacaksın. Niye? Adamlar metod değiştiriyor. Emellerinden, amaçlarından vazgeçmiş değiller. Bizimkiler tutmuş, olmadık hikayelerle, olmadık bir hikaye millete sunuyorlar. Bir çerçeve sunuyorlar. Çerçevenin içerisine de silahın yapamadığı bölücülük sokuyor."

Kaynak: ANKA