İzmir'de ramazan ayı öncesi denetimler sürüyor

İZMİR'de Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, ramazan ayı öncesinde başta temel gıda ürünleri olmak üzere piyasada oluşabilecek fahiş fiyat artışı, stokçuluk, fiyat etiketi konusunda vatandaşların mağduriyet yaşamaması için denetimlerini sürdürüyor.

Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, ramazan ayı öncesinde başta temel gıda ürünleri olmak üzere piyasada oluşabilecek fahiş fiyat artışı, stokçuluk, fiyat etiketi konusunda vatandaşların mağduriyet yaşamaması için 81 ilde eş zamanlı olarak marketlerde denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda İzmir'de gerçekleştirilen denetimlerde; marketlerde bulunan ürünlerin fiyat etiketleri, muhafaza koşulları, son tüketim tarihleri kontrol edildi.

Denetim sonrasında yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli bir şekilde Tarım İl Müdürlükleri ve Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla ülkemizin her köşesinde ramazan ayı öncesinde ve süresince vatandaşlarımızın refah ve huzuru için başta temel tüketim ürünleri olmak üzere denetimlerimiz hassasiyetle devam edecektir. Çalışmalarımız neticesinde vatandaşlarımızın menfaatlerine ve ticari hayatta ticari etiğe aykırı hareketlerin tespit edilmesi durumunda Ticaret Bakanlığı olarak gerekli yaptırımlar ivedilikle uygulanacak olup, gerekli görüldüğü takdirde yeni uygulamaların da hayata geçirilmesi noktasında hiçbir şekilde taviz verilmeyecektir" denildi.

Haber: Seza Nur ALPDÜNDAR - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR,