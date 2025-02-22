İftar menülerinin fiyatı belli oldu

Hazır yemek sektörü, ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala, iftar yemekleri ve kumanya hazırlıklarını tamamladı. Önümüzdeki hafta 1 Mart'ta başlayacak 11 ayın sultanı ramazanın gelişinin, birçok sektörde olduğu gibi hazır yemekte de hareketlilik oluşturması bekleniyor. Bu kapsamda diğer aylarda özellikle öğlen saatlerinde görülen yoğunluğun, iftar vaktine kayması bekleniyor. Sektör temsilcileri de tüm hazırlıklarını yaparak, ramazan ayını beklemeye başladı.

"YEREL YÖNETİMLER VE HAYIRSEVERLERDEN BEKLENTİ İÇERİSİNDEYİZ"

İFTAR MENÜLERİNİN FİYATI BELLİ OLDU

Bozdağ, ramazanda diğer aylarda olduğu gibi standart 4 çeşit yemek yerine, özel iftar yemeklerinin sunulacağını aktararak, şunları kaydetti: Çorbayla başlayıp kavurma etle devam eden, tereyağlı pilavından, Osmanlı tulumbasına ve yerli içeceğe varıncaya kadar 8-10 çeşitten oluşan özel iftar menüsü yapıyoruz. Bu iftar menülerini dökme yemek olarak verdiğimiz gibi aynı zamanda paketli yemek olarak da verebiliyoruz. Dökme olarak yerinde verdiğimizde, normal şartlarda 150-200 lira olan 4 kap yemeği, biz aşağı yukarı iftariyeliklerle 380-420 lira aralığında veriyoruz. Pakete döndüğünüz zaman da bu 550-600 liraya kadar çıkıyor. Masaya servis dediğimiz etli ve tavuklu serpme yemek yani çadırlarda ya da bahçelerde yenilen iftar yemekleri de 5 yıldızlı otel gibi 650-1000 lira aralığında değişen menülere doğru gidiyor.

VATANDAŞLARA "RAMAZAN KONDU" UYARISI