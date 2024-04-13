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Ramazan Bayramı tatilinin son günlerinde Samsun-Ankara kara yolunda yoğunluk yaşanıyor

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Ramazan Bayramı tatilinin son günlerinde Samsun- Ankara kara yolunun Havza geçişinde yoğunluk yaşanıyor.

Bayram tatilinin ardından araçlarıyla dönüşe geçenler, Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan önemli geçiş güzergahı olan Samsun-Ankara kara yolunun Havza geçişinde yoğunluk oluşturdu.

Trafik polisleri, sürücülerin rahat ilerleyebilmesi için belirli noktalarda önlem aldı.

Bölgedeki trafik yoğunluğunun yarın da devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

Ramazan Bayramı Samsun Ankara trafik Trafik Yaşam Güncel Haberler

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