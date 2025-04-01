Ramazan Bayramı Tatili ile Mersin'de Deniz Keyfi Erken Başladı

Bayram tatili 9 gün olunca, deniz keyfi erken başladı

Ramazan Bayramı tatilinin 9'güne çıkarılmasını fırsat bilenler, deniz ve hava sıcaklığının 20 derecenin üzerinde seyrettiği Mersin'e gelerek denizin keyfini çıkardı

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi başta olmak üzere tüm sahillerde yoğunluk yaşanırken, açık olan işletmelerde doluluk oranı yüzde 50'ye yükseldi

MERSİN - Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasını fırsat bilenler, deniz ve hava sıcaklığının 20 derecenin üzerinde seyrettiği Mersin'e gelerek denizin keyfini çıkardı. UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi başta olmak üzere tüm sahillerde yoğunluk yaşanırken, açık olan işletmelerde doluluk oranı yüzde 50'ye yükseldi.

Yurt genelinde bir çok ilde yağışlı hava etkili olurken Türkiye'nin turizm merkezlerinden Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin'de sıcaklık 20 derecelerin üzerinde seyrediyor. Ramazan Bayramının okulların ara tatiline gelmesi ve 9 güne uzatılmasıyla sıcak havayı değerlendirmek isteyen bir çok aile, Türkiye'nin dört bir yanından Mersin'e gelerek denizin tadını çıkarmaya başladı. Özellikle Erdemli ilçesinde bulunan UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Kızkalesi başta olmak üzere Ayaş, Silifke Susanoğlu ve Taşucu başta olmak üzere tüm sahillerde yoğunluk yaşandı. Gelen tatilcilerden kimisi denize girdi, kimileri de sahilde gezerek kumsal ve güneşin keyfini yaşadı. Tatil bölgelerindeki bazı tesisler de iş yerlerini bu sezon erken açtı, doluluk oranları yüzde 50'ye yaklaştı.

Tatil için Kızkalesini tercih edenlerden Oğuzhan Kumsal, bayram tatilini fırsat bilerek geldiklerini belirtirken, Murat Özer'de yazın başladığı Mersin'e herkesin edebileceğini söyledi.

Sezon erken açıldı, aileler denizin tadını çıkarıyor

Bayram nedeniyle 2025 sezonu erken açtıklarına değinen Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, 9 günlük tatilin işletmelerin yüzünü güldürdüğünü çünkü il açtıklarında tatilcileri ağırlamanın turizmciler için önemli olduğunu ifade etti. Öztop, tüm işletmelerin henüz açık olmadığını, açık olanların ise yüzde 50'lilik doluluk oranına ulaştığının aktardı.

Deniz sıcaklığının 20 derecelerde olduğuna dikkat çeken Öztop," Özellikle Kahramanmaraş, Adana, Ankara, Kayseri, Niğde ve Konya gibi çevre illerden aileler gelerek bu güzel denizin tadını çıkarıyor. Nisanın başındayız, denize giren küçük çocuklu aileler bile var. Ayağını bu denize sokan buraya tekrar geliyor. Bu kum, bu deniz Türkiye'de bir çok noktada yok. Mersin ve Kızkalesi çok özel noktalar, 321 kilometre kıyı şeridimiz var. Her aileye hitap edecek alternatifler var" diye konuştu.