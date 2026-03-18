Afyonkarahisar'da Ramazan Bayramı öncesi fiyat denetimi yapıldı

Afyonkarahisar Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla alışveriş merkezleri ve zincir marketleri denetledi.

Ticaret İl Müdürü Mahmut Yayla ve beraberindeki ekip, il genelindeki alışveriş merkezleri ve zincir marketlerde ürün fiyatlarını ve etiketlerini kontrol etti.

Yayla, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurum personelinin, Afyonkarahisar Valiliği koordinasyonunda yıl içinde yaygın ve yoğun denetimler yürüttüğünü söyledi.

Ramazan Bayramı öncesinde kurum personelinin, temel gıda maddeleri üzerinde fiyat etiketi, haksız fiyat ve stokçulukla ilgili denetimler yaptığını dile getiren Yayla, "Geçen yıl kurum personelimizce 120 bin ürün denetiminde 2 milyon 833 bin lira idari para cezası uygulanmıştır. Yılbaşından bugüne kadar yaptığımız denetimlerde ise 360 bin lira ceza kesilmiş, 91 üründe aykırılık tespit edilmiştir." dedi.