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Ramazan Bayramı'nda Anıtkabir Ziyaretçi Akınına Uğradı

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Ramazan Bayramı tatilinde çok sayıda kişi Anıtkabir'i ziyaret etti.

Resmi tatillerde ziyarete açık olan Anıtkabir, bayram tatilinde Türkiye'nin dört bir yanından her yaştan binlerce kişiyi ağırladı.

Çoğunluğu aileleriyle birlikte gelen ziyaretçiler, çocuklarıyla Anıtkabir önünde hatıra fotoğrafları çektirdi.

Anıtkabir'deki Misak-ı Milli Kulesi'nden girilen Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi önünde de ziyaretçiler kuyruk oluşturdu.

Atatürk'ün mozolesine getirdikleri çiçekleri bırakan ziyaretçilerden bazıları saygı duruşunda bulundu, bazıları dua etti.

Kaynak: AA / Güncel

Ramazan Bayramı Anıtkabir Türkiye Kültür Yaşam Güncel Haberler

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