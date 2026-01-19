Rakka'da köprüleri havaya uçuran SDG/YPG, bölge sakinlerini ulaşım sıkıntısıyla karşı karşıya bıraktı

Suriye'nin Rakka kentinde terör örgütü YPG/SDG'nin stratejik öneme sahip köprüleri havaya uçurması, Fırat Nehri'nin iki yakasında yaşayan sivilleri büyük bir insani krizle baş başa bıraktı.

Rakka kentinden geçen Fırat Nehri üzerindeki eski köprü ile yeni köprüyü patlatan terör örgütü YPG/SDG, bölge sakinlerinin ulaşım imkanlarını sekteye uğrattı.

Nehrin iki yakası arasındaki araç ve insan ulaşımının kesintiye uğramasıyla halk, günlük ihtiyaçlarını karşılamak ve evlerine ulaşmak için yüksek ücretler ödeyerek tekneleri kullanmak zorunda kaldı.

Terör örgütünün maddi ve manevi zarara uğrattığı bölge sakinleri, her şeye rağmen köprüler ve bölgenin yeniden inşası için ümitli olduklarını, Suriye halkının bunu başaracak güçte büyük bir halk olduğuna inandıklarını ifade etti.

Köprü belirli bir kesimin değil, tüm halkındır

Rakka sakini Muhammed Saad Halef, köprünün yıkılmasının tüm bölge halkını cezalandırmak anlamına geldiğini belirterek, "Kent merkezi ile köyleri bağlayan bu köprüden büyük sıkıntı yaşıyoruz. Bu köprü herkesindir; belirli bir kesimin malı değildir. İnşallah iyi gençlerin ve yönetimin çalışmalarıyla köprümüz ve ülkemiz yeniden imar edilir. Suriye halkı büyük bir halktır, bu zorlukları aşacaktır." dedi.

Terörist milisler köprüyü havaya uçurdu

Fırat Nehri kıyısında yaşayan Müeyyid Ali el-Hac ise köprünün yıkılma sürecine dair tanıklığını paylaştı.

Hac, "Yaklaşık 3 gün önce SDG terörist milisleri gördüğünüz bu köprüyü havaya uçurdu. Bölgede büyük zorluklar var ancak birlikte buraları yavaş yavaş yeniden inşa edeceğiz." şeklinde konuştu.

Genel anlamda ülkede ve özel olarak da bölgeledeki son gelişmeleri değerlendiren Hac, "Yaşadığımız zafer sevincini kelimelerle anlatmak mümkün değil, savaşın getirdiği yıkım bile bu sevince engel olamıyor." ifadelerini kullandı.

Tekne geçişleri halkın bütçesini sarsıyor

Köprünün yıkılmasıyla ulaşımın sadece teknelerle sağlanabildiğini dile getiren Muhammed Naim Gıtaz, bu durumun ekonomik yüküne dikkati çekti. Evine gitmek için nehri geçmek zorunda olduğunu belirten Gıtaz, şunları söyledi:

"Eski köprü yıkılınca teknelere mahkum kaldık ama geçiş ücretleri çok pahalı. İnsanlar adeta günlük yiyecek parasını bu geçişe ödüyor. Motosiklet geçişi için 10 bin, kişi başı geçiş için 5 bin Suriye lirası alınıyor. Bu köprüyü yıkarak bize anlatılmaz bir zorluk çıkardılar. Sevincimizden havalarda uçuyoruz ama köprünün yıkık olması sırtımızdaki en büyük yüktür."

Terör örgütü YPG/SDG, Fırat Nehri'nin batısında işgal altında tuttuğu Tabka kentinden çekilirken bölgenin iki yakasını birbirine bağlayan köprüleri patlattı ve su hatlarına büyük zarar verdi.