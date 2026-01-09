ATO Başkanı Gürsel Baran Koç Holding Başkanı Rahmi Koç'u Konuk Etti

(ANKARA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Koç Holding Şeref Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Rahmi Koç ile Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel'i Ankara Ticaret Odası'nda konuk etti.

ATO Başkanı Baran, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal ile Yönetim Kurulu üyelerinin de yer aldığı ziyarette yaptığı konuşmada, Koç ailesi ile ATO arasındaki bağın "köklü bir geçmişe dayandığını" vurgulayarak, merhum Vehbi Koç'un Türk iş dünyası ve Ankara ticaret hayatındaki tarihsel rolüne dikkat çekti.

"Vehbi Koç projeleri, Ankara'nın yalnızca idari değil; aynı zamanda fikri ve kültürel bir merkez olma kimliğini de güçlendiriyor"

Koç Grubu'nun yaklaşık bir asır önce Ulus'ta, Vehbi Koç'un "çalışkanlığı, dürüstlüğü ve ileri görüşlülüğüyle" başladığını söyleyen Baran, "O gün atılan tohumlar bugün Türkiye'nin en büyük sanayi gücüne dönüştüyse, bu başarının temelinde Ankara'nın ticaret ahlakı ve Ahilik geleneğiyle yoğrulmuş bir vizyon vardır" dedi.

Vehbi Koç'un ATO'da 18 yıl Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptığını belirten Baran, Ulus'taki Oda binasının inşasında ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin kuruluş fikrinin hayata geçirilmesinde Vehbi Koç'un öncü rol üstlendiğini ifade etti. Baran, Rahmi Koç'un, babasından devraldığı mirası küresel ölçekte bir markaya dönüştürdüğünü vurgulayarak, Koç ailesinin sanayi, kültür, eğitim ve sanat alanlarında Türkiye'ye ve özellikle Ankara'ya sunduğu katkıların büyük değer taşıdığını söyledi.

Koç Holding tarafından Ankara'ya kazandırılan projelere de değinen Baran, "Çengelhan Rahmi M. Koç Müzesi başta olmak üzere, sanayi tarihimizin kayıt altına alınmasına ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik çalışmalar Başkentimiz açısından son derece kıymetlidir. Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi gibi projeler, Ankara'nın yalnızca idari değil; aynı zamanda fikri ve kültürel bir merkez olma kimliğini de güçlendiriyor" dedi.

"Koç'un çok yönlü katkıları, yalnızca Ankara için değil, ülkemizin kalkınma yolculuğu açısından da son derece değerli"

Baran, şu şekilde konuştu:

"Merhum Vehbi Koç'tan devraldığı bayrağı daha da yukarılara taşıyarak Koç Holding'i ülkemizin gurur kaynağı küresel bir marka haline getiren Sayın Rahmi M. Koç, babasının iz bıraktığı ATO'da, Yönetim Kurulu Başkanlığı koltuğunu bugün kısa süreliğine de olsa, şereflendirdi. Sayın Rahmi M. Koç'un sanayiden müzeciliğe, eğitimden kültürel mirasın korunmasına uzanan çok yönlü katkıları, yalnızca Ankara için değil, ülkemizin kalkınma yolculuğu açısından da son derece değerli. Sayın Semahat Arsel'in özellikle kültür, sanat ve toplumsal sorumluluk alanlarında ortaya koyduğu öncü yaklaşım ise topluma dokunan, gelecek kuşaklara ilham veren güçlü bir miras niteliği taşıyor. Bu anlamlı ziyaret vesilesiyle, üretimi, girişimciliği, kültürü ve eğitimi bir arada ele alan bütüncül bir kalkınma anlayışının ne denli kıymetli olduğunu bir kez daha görme imkanı bulduk. ATO olarak, ülkemize uzun yıllar emek vermiş, değer katmış Sayın Rahmi Koç ile Sayın Semahat Arsel'i Odamızda ağırlamaktan büyük onur duyduk. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."

Programda, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Ali Yılmaz, Ahmet Akça, Ali İhsan Güçlü, Ali Yıldız, Halil İlik, Doç. Dr. Ömer Çağlar Yılmaz, Yasin Özyolu ile ATO Genel Sekreteri Ahmet Güran ve Genel Sekreter Yardımcıları Abdurrahman Karabudak ile İbrahim Tırpancı da yer aldı.

Rahmi Koç, ziyaretinde babasının görev yaptığı ATO Yönetim Kurulu Başkanlığı makamında, koltuğuna oturarak bir de anı fotoğrafı çektirdi.