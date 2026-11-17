Qingdao Limanı'nda yaklaşık 240 rotanın yüzde 60'a yakınını APEC hatları oluşturuyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Qingdao Limanı, APEC ekonomileri arasındaki deniz taşımacılığı ağını genişletiyor ve bu yılki yük ithalat ve ihracat hacmi arttı. Limanın yaklaşık 240 dış ticaret rotasının yüzde 60'a yakını Çin ile APEC ortakları arasındaki hatlardan oluşuyor.
QİNGDAO, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde bulunan Qingdao Limanı, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) ekonomileri arasındaki deniz taşımacılığı ağını genişletiyor.
APEC ekonomilerini birbirine bağlayan rotaları sürekli artıran limanın bu yılki yük ithalat ve ihracat hacminde artış kaydedildi.
Qingdao Limanı'nın hizmet verdiği yaklaşık 240 dış ticaret rotasından yüzde 60'a yakını, Çin ile APEC ortakları arasındaki hatlardan oluşuyor. Söz konusu rotalar, Çin-APEC ticaretinin verimliliğine katkıda bulunuyor.
Kaynak: Xinhua