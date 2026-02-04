Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile küresel ve bölgesel konuları görüştü.

Kremlinden yapılan açıklamaya göre, Putin, Çin Devlet Başkanı Şi ile video yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Çin halk takvimine göre bugünün, soğukların sona erdiği, doğada yenilenmenin ve yeni bir döngünün başlangıcını simgeleyen baharın başlangıç günü olduğunu hatırlatan Putin, "Rusya-Çin ilişkileri açısından ise şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki yılın her mevsimi bahardır." ifadelerini kullandı.

Çin takvimine göre 2026'da "Kızıl Ateş Atı Yılı"nın başlayacağını belirten Putin, "Bu burcun, gücü, enerjiyi ve ileriye dönük dinamizmi simgelediği söylenir. Bunlar da uluslararası konjonktürden bağımsız olarak, sağlamlığına ve tüm alanlarda istikrarlı biçimde geliştiğine inandığım, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin ayırt edici özellikleridir." ifadelerine yer verdi.

İki ülke arasındaki kapsamlı ortaklık ve stratejik etkileşimin örnek teşkil ettiğini vurgulayan Putin, bu yıl, iki ülke ilişkilerinin temeli olan İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'nın 25. yılını kutladıklarını bildirdi.

Bu anlaşmanın her iki ülkenin halklarının temel çıkarlarını karşıladığını, Rusya ve Çin arasındaki kapsamlı işbirliğinin güçlendirilmesine katkıda bulunduğunu ve vatandaşların refahını artırdığını aktaran Putin, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle iki ülkenin egemenliğinin ve güvenliğinin sağlanmasına, sosyo-ekonomik refahına ve kendi kalkınma yolunu seçme hakkına yönelik tüm ortak çabalarımıza olan kararlı desteğimizi bir kez daha teyit etmek isterim."

Geçen yıl mayıs ayında Moskova'da ve eylül ayında Pekin'de 2. Dünya Savaşı'nda zaferin 80. yıl dönümünü görkemli bir şekilde kutladıklarını hatırlatan Putin, "Bu günlerde birlikte olmamız, tüm dünyaya Rusya ve Çin'in dayanışmasını, tarihi gerçeği savunma konusundaki kararlılığını ve on milyonlarca can pahasına dünyaya barışı geri kazandıran halklarımızın kahramanlık mirasını titizlikle muhafaza etme iradesini göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

"Rusya Çin'e enerji kaynakları tedarikinde lider konumda"

Ekonomik işbirliğinin geçen yıl istikrarlı biçimde gelişmeye devam ettiğini aktaran Putin, göstergelerdeki küçük bir düşüşe rağmen, ikili ticaret hacminin üst üste üçüncü yıl 200 milyar dolar gibi sembolik eşiği önemli bir farkla aştığını kaydetti.

Rusya'nın Çin'e enerji kaynakları tedarikinde lider konumda olduğuna dikkati çeken Putin, sözlerine şöyle devam etti:

"Enerji alanındaki ortaklığımız karşılıklı faydaya dayalı ve gerçekten stratejik bir nitelik taşımaktadır. Barışçıl nükleer enerji alanında aktif bir diyalog yürütüyor, sanayi ve uzay araştırmaları dahil olmak üzere yüksek teknolojili projeleri ilerletiyoruz. Tarım ürünleri ticaretinin hacmi, verilerimize göre yüzde 20'den fazla artmıştır."

"Rusya'da Çin yeni yılını kutlamak gelenek haline geldi"

Beşeri alanlardaki temasların artış hızından da memnuniyetini dile getiren Putin, gelecek günlerde Moskova'da ve Rusya'nın diğer şehirlerinde Çin yeni yılının geniş katılımla kutlanacağını, bunun Rusya'da güzel bir gelenek haline geldiğini ifade etti.

Halihazırda Rusya'da 56 binden fazla Çinli öğrenci, Çin'de ise 21 binden fazla Rus öğrencinin eğitim gördüğü bilgisini paylaşan Putin, inovasyon ve dijitalleşme çağının yeni ve ileri alanlarda nitelikli kadrolar yetiştirilmesini bakımından bu alandaki iş birliğine yönelik potansiyel olduğuna işaret etti.

Karşılıklı vizelerin kaldırılmasından duyduğu memnuniyeti aktaran Putin, bunun ticaret ve beşeri münasebetlerin artmasına vesile olduğunu dile getirdi.

Dünyada artan türbülans koşullarında Moskova ile Pekin arasındaki dış politika eşgüdümünün önemli bir istikrar unsuru olmaya devam ettiğini söyleyen Rus lider Putin, "Küresel ve bölgesel meselelerde, gerek ikili düzeyde gerekse tüm çok taraflı platformlarda en yakın koordinasyonu sürdürmeye hazırız." yorumunu yaptı.