Rusya Devlet Başkanı Putin ve Irak Cumhurbaşkanı Reşid, Orta Doğu'daki durumu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, yaptıkları görüşmede Orta Doğu'daki durumu ele aldı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ile Reşid, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Rusya ile Irak arasındaki ilişkilere değinerek, "Bölgede ve ülkenizde yaşanan çalkantılı olaylara rağmen, ilişkilerimiz her zaman iyiydi. İlişkilerimiz bugün de böyle. Ekonomik alanda iyi ilişkilerimiz var. Birçok şirketimiz faaliyetlerini sürdürüyor. İlişkilerimiz birçok yönde gelişiyor. İşbirliğimizi sürdürme konusunda kararlıyız." dedi.

Orta Doğu bölgesindeki durumdan da bahseden Putin, "Bölgedeki durum sürekli istişarelerde bulunmamızı gerektiriyor. Her zaman Irak'ın toprak bütünlüğünden yana yaklaşım sergiledik ve ülke yönetiminin durumun istikrara kavuşturulmasına yönelik girişimlerini destekledik." diye konuştu.

Başkan Putin, Reşid'in Rusya'yı ziyaret etmesini beklediklerini söyledi.

"Orta Doğu'da büyük olaylar yaşanıyor"

Irak Cumhurbaşkanı Reşid de Rusya ile ilişkilerin eskiye dayandığını ve çeşitli alanlarda geliştiğini belirterek, "İlişkilerimize ek ivme kazandırmalıyız." ifadesini kullandı.

Orta Doğu'daki duruma da değinen Reşid, "Bu bölgede büyük olaylar yaşanıyor. Bölgedeki ülkelerin, siyaset ve güvenlik alanında karşılaştıkları sorunları kastediyorum. Bu nedenle ülkelerimiz arasında siyasi koordinasyonun geliştirilmesinden yanayız." dedi.