Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan ikili ilişkileri görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ermenistan tarafının talebi üzerine Putin ve Paşinyan, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ticaret, ekonomi, enerji ve ulaştırma alanlarındaki işbirliği dahil ikili ilişkilerin çeşitli yönleri ele alındı.