Rusya ve Türkmenistan devlet başkanları ikili ilişkileri görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, yaptıkları görüşmede ikili ilişkileri ele aldı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ile Berdimuhamedov, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen "Uluslararası Barış ve Güven Yılı Forumu"nun ardından bir araya geldi.

İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede konuşan Putin, Türkmenistan'ın tarafsız siyaset izlediğini belirterek, "Bu, bölgedeki istikrara katkıda bulunuyor ve birçok ülkeyle ikili ilişkilerin gelişmesi için iyi koşullar yaratıyor." değerlendirmesini yaptı.

Putin, Rusya-Türkmenistan ilişkilerinin tüm yönlerde geliştiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"İlişkilerimizin gelişimine yönelik birçok şey yapabildik. Bu konuda daha fazlası da yapılabilir. Çeşitli alanlarda birçok ortak çıkarımız var. Ekonomi alanındaki ilişkilerimiz giderek genişliyor. Güvene dayalı siyasi ilişkilerimiz gelişiyor. Tüm uluslararası platformlarda iyi çalışıyoruz."