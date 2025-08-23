Putin, ABD ile LNG İşbirliği İmkanlarını Görüştü

MOSKOVA, 23 Ağustos (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'yle sadece Rusya'nın Kuzey Kutup Bölgesi'nde değil, ABD'nin Alaska eyaletinde de sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) alanında işbirliği imkanlarını görüştüklerini söyledi.

Putin, cuma günü Nijni Novgorod bölgesindeki Sarov'da nükleer sektör çalışanları ve bilim insanlarıyla yaptığı toplantıda önde gelen LNG üreticisi Novatek gibi birçok Rus şirketinin an itibarıyla Avrupa ve Asya'daki ortaklarıyla işbirliği yaptığını belirtti.

TASS haber ajansının aktardığına göre Putin, "Amerikalı ortaklarımızla da bu alanda sadece Kuzey Kutbu Bölgesi'nde değil, Alaska'da da işbirliği yapma olasılığını görüşüyoruz" dedi.

Putin, Rusya'nın sahip olduğu özgün LNG teknolojilerinin ABD dahil uluslararası ortakların dikkatini çektiğini de vurguladı.