Prof. Dr. Umut Canlı, NKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Oldu

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Umut Canlı, Dekan Vekili olarak atandı. Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, yeni görevinde başarılar diledi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Öğretim Üyesi ve Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Umut Canlı, Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili olarak atandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlük makamındaki törende, Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan, Prof. Dr. Canlı ve Genel Sekreter Gökhan Saygı yer aldı.

Rektör Şahin, Canlı'ya yeni görevinde başarılar diledi.

Rektör Şahin'e ziyaret

Uluslararası Toplumsal Araştırma Bilim Derneği yönetim kurulu üyeleri, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan Kaya, Prof. Dr. Ayşen Eti Sina ve Doç. Dr. Ökkeş Narinç ile Şahin makamda bir süre görüştü.

Rektör Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek konuklara teşekkür etti.

