Prof. Dr. Kut Sarpyener son yolculuğuna uğurlandı

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Ataberk KURT/İSTANBUL, -PROF. Dr. Kut Sarpyener, Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Sarpyener, cenaze namazının ardından Zincirlikuyu mezarlığında toprağa verildi.

Türk ortopedi, travmatoloji ve sporcu sağlığı alanlarının tanınan eğitimcilerinden, Marmara Üniversitesi Spor Akademisi'nin kurucularından Prof. Dr. Kut Sarpyener, 91 yaşında hayatını kaybetti. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği ve Anadoluhisarı Spor Akademisi'nde başkanlık görevlerinde de bulunan ve akademi camiasında 'hocaların hocası' olarak anılan Prof. Dr. Sarpyener için bugün Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende Sarpyener'in eşi Ece Sarpyener, oğlu Emir Sarpyener, kızları Emine Tonguç ve Ayşe Torfilli Somer tabutu başında durarak taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine Sarpyener ailesinin yanı sıra, yetiştirdiği çok sayıda öğrencisi, mesai arkadaşları, tıp ve spor dünyasından isimler ile yakınları katıldı. Prof. Dr. Kut Sarpyener'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'HAYATINI GENÇLERLE VE ÇOCUKLARLA GEÇİRMİŞ BİRİSİ'

Törende taziyeleri kabul eden kızı Emine Tonguç, "91 yaşında spor biliminin Türkiye'deki kurucularından, Marmara Üniversitesi Spor Akademisi'nin kurucularından, ardından hep kariyerine aynı şekilde doktorlukla ve eğitimcilikle devam etmiş, hayatını gençlerle ve çocuklarla geçirmiş, bizler için değerli olduğu kadar eli değdiği bütün gençler için çok değerli olmuş birisi. Kıymetli babamız" dedi.

'KUT SARPYENER BENİM İÇİN HAYAT BOYU ÖĞRETİCİDİR'

Hem öğrencisi hem de Haliç Üniversitesi'nden mesai arkadaşı Prof. Dr. İlhan Odabaş, "Hoca ile Marmara Üniversitesi'nde öğrenci olarak öncelikle karşılaştım. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nden emekli olduktan sonra, ben ve o, Haliç Üniversitesi'nde çalışmaya birlikte devam ettik. Önce hocanın "öğrenicisiydim" onun tabiriyle, sonra iş arkadaşı olduk ama o benim en iyi öğretmenlerimden birisi oldu. Hayat boyu öğreticidir Kut Sarpyener benim için. Çok teşekkür ediyorum. 45 yıl beraberdik hocamla" diye konuştu.

'BİR ÇINAR ARAMIZDAN KAYBOLDU'

Okçular Vakfı Genel Müdürü Ali İhsan Öz ise, "Ben de 2009'da Haliç Üniversitesi'ne başladım. Kut hocamızın ilk öğrencilerindenim. Kut hocamızla tüm anatomiyi aslında beraber öğrendik. Bize çok büyük bir tecrübelerini aktardı. Baktığımızda tamamen bir duayen, bir çınar aramızdan kayboldu. Tüm ailesine, sevenlerine ve öğrenci arkadaşlarımıza, öğretmen arkadaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Bugün de inşallah son görevimizi yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı.

'HER BİR SOHBETTE BİZ ÖĞRENCİLERİNE ÇOK ÖNEMLİ ŞEYLER KATMIŞTIR'

Prof. Dr. Sami Mingütay, "Kut Sarpyener hocamızı kaybetmenin derin bir üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisi hem tıp dünyasında hem de spor bilimleri dünyasında duayen bir hoca olarak birçok öğrenci yetiştirdi. Ben de o yetiştirdiği öğrencilerden birisiyim. Kut hoca benim danışmanımdı, doktorada da danışmanımdı. Çok şeyler bize verdi. Kendisiyle sadece akademik anlamda değil, yapmış olduğumuz sohbetlerde genel kültürü olsun, tıp alanındaki bilgisi olsun, spor bilimleri alanındaki bilgisi olsun her bir sohbette biz öğrencilerine çok önemli şeyler katmıştır. Dolayısıyla ruhu şad olsun, kendisine rahmet diliyorum. Hem akademik anlamda hem de sağlık anlamında hep öğrencilerinin yanında dururdu. Benim de çok yanımda durdu. Benim de ameliyatlarımı yaptı spor sakatlıklarımdan. Dolayısıyla onunla sadece bir hoca-öğrenci değil, bir abi, bir baba gibi birlikteydik. Söylenecek çok şey var ama şu anda söylemek tabii mümkün değil" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı