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HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı Türkiye'ye Olumlu Etki Yapacak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 'HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı'nın, Türkiye'de çip üretimi ve teknoloji sektöründe olumlu etkileri olacağı belirtildi. Programın, sektörlerde heyecan yaratacağı ve yan endüstrilerin canlanacağı ifade edildi. Ayrıca, yapay zeka ve dış ticaret açığının kapatılmasında da etkili olacağı vurgulandı.

Prof. Dr. Erkut Akkartal, 'HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı'nın tüm sektörlerde olumlu etkisinin olacağını belirterek, bunun akademiye ve eğitime de olumlu yansıyacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi yüksek teknoloji yatırımlarının odağı haline getirecek 'HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı'nı açıkladı. Programa göre Türkiye'de ilk aşamada, 65 Nanometre ve altı boyutta çip üretiminin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

"SEKTÖRLERDE CİDDİ HEYECAN DOĞURACAK"

Programı değerlendiren Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Erkut Akkartal, programın çok önemli açılımları olduğunu belirterek, "20 milyar dolarlık yatırım, ARGE destekleri ve çok sayıda desteğin olduğu bir paket. Böyle bir motivasyon birçok sektörde çok ciddi bir heyecan doğuracak. Bugün Türkiye'de iki tane çip üreticisi var. Bu programla, AR-GE destekleriyle birçok yan endüstri canlanacak. Türkiye'nin elektrikli araç, bataryalar, güneş hücresi ve rüzgar tribünü gibi unsurların üretim merkezi haline gelme olasılığı var" dedi.

"YAPAY ZEKA İÇİN ÇİP ŞART"

Günümüzde yapay zekanın çok moda bir söylem olduğunu anımsatan Akkartal, yapay zekayı destekleyen asıl işlemcilerim mikro işlemciler yani çipler olduğunu vurguladı. Türkiye'nin teknoloji yarışında geri kalmaması için çip üretimini gerçekleştirmesinin gerekli bir proje olduğunu söyleyen Yeditepe Üniversitesi Lojistik Yönetimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Erkut Akkartal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yüzden de çok yararlı buluyorum. Yapay zekayı destekleyen elektronik aygıtların başında çipler geldiği ve yapay zekanın gelecek yıllarda önemli gelişmeler kaydetmesi beklendiği için Türkiye'de bu yatırımın yapılması gerekiyordu. Bu yatırımın gerçekleştirilmesi çok iyi bir motivasyon. Şimdilik ayrılan bütçe 5 milyar dolar. Fakat özel sektör bu motivasyonu yakaladığında, program Türkiye'de işlerlik kazandığında yan endüstriler de bundan faydalanarak büyüyecektir. Hatta bunun akademiye ve eğitime de olumlu yansımaları olacaktır. O yüzden son derece kapsamlı ve yararlı görüyorum."

"DIŞ TİCARET AÇIĞININ KAPATILMASINDA ETKİLİ OLACAK"

Türkiye'de enflasyon ve cari açık gibi sorunların nedeni olarak teknoloji üretimindeki yetersizliğin gösterildiği şeklindeki değerlendirmelere ilişkin ise Akkartal, "Cari açığın kapatılmasında da mutlaka çok önemli bir artısı olacaktır. Şu anda belki ölçülebilir değil. Fakat ilk adımı attıktan sonra ileriki projeksiyonları tahmin edilebilir. Tabi ki dış ticaret açığını oldukça düzeltecek ve teknolojide ihracatla katma değer yaratacak bir motivasyon. Bizim katma değerli ihraç ürünlerimiz çok az, deniyor. Evet doğrudur. İşte bu projeyle birlikte katma değerli mal ve hizmetlerin artacağına, dış ticaret açığının da hızla kapatılmasına son derece katkı vereceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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