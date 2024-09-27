Preveze Deniz Zaferi'nin 486. Yıldönümü Kutlandı

Türkiye'nin ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu başta olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'nin envanterinde bulunan 15 savaş gemisi, Preveze Deniz Zaferi 686'ncı Yıldönümü ve 28 Eylül Türk Deniz Kuvvetleri Günü kutlamaları kapsamında, Harp Filosu Komutanı taktik komutasında 15 gemi ile İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. TCG Anadolu'da hazır bulunan Deniz Kuvvetleri personelleri tarafından Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi ve vatandaşlar 'Çimariva' ile selamlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel