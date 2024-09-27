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Preveze Deniz Zaferi'nin 486. Yıldönümü Kutlandı

Preveze Deniz Zaferi'nin 486. Yıldönümü Kutlandı
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Preveze Deniz Zaferi'nin 486. yıldönümü ve 28 Eylül Türk Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla TCG Anadolu'nun da aralarında bulunduğu 15 savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda resmi geçit töreni düzenledi.

Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ncı Yıldönümü ve 28 Eylül Türk Deniz Kuvvetleri Günü kutlamaları kapsamında TCG Anadolu başta olmak üzere 15 Savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda resmi geçit düzenledi.

Türkiye'nin ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu başta olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'nin envanterinde bulunan 15 savaş gemisi, Preveze Deniz Zaferi 686'ncı Yıldönümü ve 28 Eylül Türk Deniz Kuvvetleri Günü kutlamaları kapsamında, Harp Filosu Komutanı taktik komutasında 15 gemi ile İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. TCG Anadolu'da hazır bulunan Deniz Kuvvetleri personelleri tarafından Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi ve vatandaşlar 'Çimariva' ile selamlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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