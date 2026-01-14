Haberler

Ardahan'da TIR kaydı, uluslararası yol trafiğe kapandı

Güncelleme:
Ardahan'ın Posof ilçesinde Türkgözü Sınır Kapısından giren bir TIR, kayarak yolu kapattı. Yaklaşık 25 TIR yol üzerinde mahsur kaldı. Jandarma ekipleri yolda kayan araçları manevra yaparak yolu tek şeritten ulaşıma açtı.

ARDAHAN'ın Posof ilçesinde Türkgözü Sınır Kapısından Türkiye'ye giren TIR'ın kayarak yolu kapatması sonucu kara yolu ulaşıma kapandı.

Türkgözü Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş yapan TIR, Posof-Türkgözü karayolu Eminbey köyü mevkisinde yolun buzlu ve kaygan olması nedeniyle kayarak yolu kapattı. Rampada kalan TIR'ı kurtarmak için sürücülerin iterek yolu açma çabaları sonuç vermedi. Yaklaşık 25 TIR kara yolunda mahsur kaldı.

Eminbey köyü mevkisinde uzun süredir beklediklerini söyleyen TIR sürücüsü Celil Doğan, "Yolun kaygan olması nedeniyle araçlar Eminbey köyü mevkisinde rampayı çıkamadı. Yaklaşık 25 TIR burada 4 saatten fazla zamandır bekliyoruz" dedi.

Posof İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yolda kayan araçları geri manevra yaptırarak yolun tek şeritten ulaşıma açılmasını sağladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
