Polonya'dan Ukrayna'ya yaklaşık 56 milyon dolarlık yeni yardım paketi

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Ukrayna'ya 200 milyon zlotilik (yaklaşık 56 milyon dolar) yardım paketi hazırladıklarını ve bu yardımların zırhlı araçlardan oluşacağını duyurdu. Tusk, Ukrayna'nın bağımsızlığının önemine vurgu yaparak, savunma teknolojileri ve ortak üretim üzerinde de anlaşmaya varıldığını belirtti.

Ukrayna'yı anlamsız Rus saldırısına karşı kahramanca direnişinde desteklediklerini belirten Tusk, "Bu savaşta Ukrayna'nın yanında olmak, iyiliğin ve gerçeğin yanında olmak demektir." diye konuştu.

Tusk, bağımsız bir Ukrayna olmadan adil ve güvenli bir Avrupa, güvenli bir Polonya olmayacağını vurguladı.

Başbakan Tusk, Polonya-Ukrayna ortak üretimi, mühimmat ve askeri teçhizat ile savunma teknolojilerinin geliştirilmesi konusunda Zelenskiy ile bir niyet mektubu imzaladıklarını da aktardı.

Tusk ayrıca Zelenskiy'e, Polonya-Ukrayna tarihsel ilişkilerinde "birçok olumlu değişikliğe yol açan kişisel çabalarından" dolayı teşekkür etti.

