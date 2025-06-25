Polonya'da Elektrik Fiyatları Yıl Sonuna Kadar Donduruldu

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Polonya Başbakanı Donald Tusk, bireysel tüketiciler için elektrik fiyatlarının yıl sonuna kadar dondurulacağını duyurdu. Hükümet, yüksek enerji maliyetleri ve enflasyona karşı tüketicileri korumak amacıyla bu kararı aldı.

VARŞOVA, 25 Haziran (Xinhua) -- Polonya Başbakanı Donald Tusk, bireysel tüketiciler için elektrik fiyatlarının yıl sonuna kadar dondurulacağını açıkladı.

Elektrik fiyatlarının megavat-saat başına 500 zloti (136,38 ABD doları) olarak belirlendiği önlemin Eylül ayında sona ermesi gerekiyordu. Ancak küresel piyasadaki dalgalanmaların devam ettiği bir ortamda tüketicileri enflasyon ve yüksek enerji maliyetlerinden korumak isteyen hükümet, uygulamayı uzatmaya karar verdi.

Tusk, salı günkü basın toplantısında, "Bireysel elektrik tüketicileri rahat olabilirler. Fiyatları eylül ayı sonuna kadar dondurmuştuk ve bunu yıl sonuna kadar güvenle uzatabileceğimize karar verdik" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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